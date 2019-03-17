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05:14 (мск), источник: РИА Новости

«Роскосмос» подтвердил возможность запуска кораблей к МКС с «Восточного»

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Одна из открытых трасс для пусков ракет-носителей «Союз-2» с космодрома «Восточный» может быть использована для запусков пилотируемых и грузовых кораблей к Международной космической станции (МКС), подтвердили РИА Новости в воскресенье в «Роскосмосе».

Источник: РИА Новости

Так в госкорпорации прокомментировали документ компании «Альфа Страхование», в котором сообщалось об открытии трассы для пусков с «Восточного» ракет «Союз-2» на орбиту с наклонением 51 градус к экватору, на которой летает МКС. До сих пор корабли к МКС запускали только с «Байконура».

«Действительно, (трасса на) наклонение орбиты (51 градус к экватору при пуске с Восточного) может быть использовано для полетов на МКС», — сказали в «Роскосмосе».

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Однако, уточнили в госкорпорации, в настоящее время данная «трасса открыта только под автоматические космические аппараты, (предназначенные для запусков) на ракетах “Союз-2.1а” или 1б».

Работы по открытию новой трассы проводились в рамках Федеральной космической программы, добавили в «Роскосмосе».

Ранее в документе компании «Альфа Страхование» (одна из компаний, страхующих российские космические запуски и спутники), имеющемся в распоряжении РИА Новости, сообщалось, что под эту трассу отведены районы под номерами 511, 513 и 515 для падения отделяющихся частей ракет, расположенные в Хабаровском крае (для боковых блоков первой ступени и головного обтекателя «Союза-2») и Охотском море (для падения второй ступени).

Как пояснил РИА Новости член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин, трасса на наклонение 51,6 градуса к экватору традиционно используется для пилотируемой программы.

В 2016—2018 годах с «Восточного» провели четыре космических пуска, один из них в ноябре 2017 года завершился аварией.

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