В Черногории тюрьма, где пытали людей, станет роскошным отелем к 2021 году
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. К 2021 году в Черногории
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. К 2021 году в Черногории
Расположенная на Ластовице (географическое название острова) заброшенная крепость, где
Благодаря инвестициям в размере 15 миллионов евро тут заработает островной курорт с пляжным клубом, центром водных видов спорта, ресторанами, барами,
Ожидается, что для гостей будут доступны 33 номера. Но в знак уважения к прошлому в комплексе также создадут
Во время Второй Мировой войны, когда итальянские войска оккупировали территорию Черногории, здесь были заключены 2000 человек, около 130 из них были убиты или умерли от голода. После трагических событий крепость была заброшена, но сюда приезжали туристы.
Проект, первоначально одобренный в 2016 году, долгое время вызывал возражения родственников тех, кто был заключен на острове, а также защитников исторического наследия.
Авторы и инвесторы проекта объясняли, что все работы по реконструкции и адаптации крепости Мамула на Ластовице выполняются под наблюдением соответствующих экспертов. Историческая ценность острова будет сохранена, благодаря созданию мемориальной галереи.
Кроме того, новый проект включает в себя максимальные усилия по защите окружающей среды, вся местная растительность, скважины и водохранилища острова будут сохранены. Ожидается, что островной курорт откроется для публики с середины 2021 года.