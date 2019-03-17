Ученые рассказали, когда пожилые чувствуют себя моложе

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Недавнее исследование американских психологов показало, что пожилые люди чувствуют себя моложе, если ощущают контроль над своей повседневной жизнью.

Это не зависит от состояния здоровья или уровня стресса, отмечают исследователи.

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«Чем большую возможность контролировать свою жизнь ощущают пожилые люди, тем моложе они себя чувствуют», — говорит Шеваун Нойперт, профессор психологии в Университете штата Северная Каролина и соавтор статьи в Journal of Gerontology.

Психологи проводили опросы среди 116 пожилых людей (60−90 лет) и 107 молодых людей (18−36 лет). Участники исследования ежедневно в течение 8 дней заполняли анкеты с вопросами. Их просили описать уровень стресса, физическое состояние, чувство контроля над своей повседневной жизнью и то, на сколько лет они себя ощущают.

«Чувство контроля у всех людей постоянно колеблется, меняется даже в течение дня — это нормально, — говорит Нойперт. — Мы обнаружили, что, когда пожилые люди чувствовали больше контроля, они также ощущали себя моложе. Это срабатывало даже в случае стресса и проблем со здоровьем».

«Очень важно, чтобы пожилые люди сохраняли самостоятельность, чувство автономии», — добавляет Нойперт.

А вот для молодых людей все оказалось иначе: чувство стресса и проблемы со здоровьем заставляли их чувствовать себя старше, показало исследование.

Анна Лысенко