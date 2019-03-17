Реку в США покрасили в зеленый цвет (видео)
Так делают 57 лет подряд.
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Так делают 57 лет подряд.
Реку Чикаго, которая проходит через одноименный город в США, покрасили в зеленый цвет в честь Дня святого Патрика.
Этот праздник отмечается ежегодно 17 марта, в день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика. Это государственный праздник в Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Он также широко отмечается ирландской диаспорой по всему миру.
В Чикаго в этот день проходит всемирно известный парад. Празднования начались еще в субботу утром. Над необычным цветом воды трудились 130 рабочих.
Чикаго окрашивает реку в зеленый цвет с 1962 года.
Анна Лысенко
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