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12:03 (мск), источник: Mail.ru Новости

Реку в США покрасили в зеленый цвет (видео)

Так делают 57 лет подряд.

Реку Чикаго, которая проходит через одноименный город в США, покрасили в зеленый цвет в честь Дня святого Патрика.

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Этот праздник отмечается ежегодно 17 марта, в день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика. Это государственный праздник в Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Он также широко отмечается ирландской диаспорой по всему миру.

В Чикаго в этот день проходит всемирно известный парад. Празднования начались еще в субботу утром. Над необычным цветом воды трудились 130 рабочих.

Чикаго окрашивает реку в зеленый цвет с 1962 года.

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Анна Лысенко

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