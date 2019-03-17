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14:30 (мск), источник: Mail.ru Новости

В Канаде назвали обладателей лучших замороженных волос (фото)

Забавный конкурс проходит ежегодно на Юконе.

На Юконе все еще сильные морозы. Этим сполна пользуются организаторы забавного конкурса замороженных волос. Он проходит ежегодно на курорте около горячих источников Тахини.

Официальное название состязания — Международный конкурс по замораживанию волос. И хотя придуман он ради веселья, участники относятся к нему очень серьезно. В начале марта они приезжают на Юкон со всего мира.

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Победители 2019 года в групповом состязании

Все, что нужно сделать конкурсантам, это посидеть некоторое время в воде из горячего источника. Пар окутает волосы, и они замерзнут на морозе. После этого участники фотографируются, а снимки отправляют судьям. Спустя неделю или две раздумий судьи объявляют победителей.

«В целом, чем больше волосы “нарушают” закон гравитации, застывая горизонтально или вертикально, тем более впечатляющими получаются», — говорит Эндрю Умбрич, который вместе с супругой Лорен О'Кофи проводит конкурс с 2011 года.

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Победительница 2019 года среди женщин

В конкурсе замороженных волос — четыре номинации: для группы, мужчин, женщин и за самые креативные волосы. Победитель в каждой из номинаций получает 750 долларов США. Строгих критериев у судей нет — главное, чтобы замороженная прическа действительно впечатляла.

Волосы в конкурсе не страдают, уверяют участники. На них всего лишь образовывается тонкая корочка льда.

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Победитель 2019 года среди мужчин
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Самая креативная участница в 2019 году
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Анна Лысенко

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