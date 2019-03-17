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22:29 (мск), источник: Esquire

Джоан Роулинг заявила, что Дамблдор и Грин-де-Вальд были любовниками

Поклонникам серии книг о Гарри Поттере известно, что директора волшебной школы Хогвартс Альбуса Дамблдора и могущественного темного волшебника Грин-де-Вальда связывает непростое прошлое.

Многие фанаты также давно знают, что Дамблдор был геем. Об этом писательница Джоан Роулинг рассказала в 2007 году, отвечая на вопрос, была ли у Дамблдора настоящая любовь.

Как известно, директор Хогвартса не раз говорил, что по какой-то причине не может сражаться с темным волшебником, при этом герои крепко дружили в молодости, но потом резко оборвали общение. Недавно создательница «Гарри Поттера» раскрыла новую деталь, объясняющую сложность отношений Дамблдора и Грин-де-Вальда. По словам Роулинг, передает Complex, их связь носила сексуальный характер.

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«Их отношения были крайне интенсивными. Это были страстные, любовные отношения. Но, как обычно бывает у пар, будь то у геев или натуралов, или как там мы предпочитаем называть, никто не знает, что на самом деле чувствует другой. Это невозможно узнать, можно лишь думать, что знаешь. Поэтому сексуальная сторона их связи (а я думаю, что в этих отношениях была сексуальная составляющая) интересует меня меньше, чем эмоциональная, ведь чувства, которые они испытывали друг к другу, в конечном итоге являются самой захватывающей вещью, которая только есть в человеческих отношениях», — говорит Роулинг.

При этом ранее Роулинг рассказала, что Дамблдор был влюблен в Грин-де-Вальда, но не раскрыла, отвечал ли тот взаимностью. Писательница тогда отметила, что «влюбленность может нас ослепить до известной степени».

Во втором фильме по вселенной Гарри Поттера «Фантастические твари» молодого Дамблдора играет Джуд Лоу, а Грин-де-Вальда — Джонни Депп.

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