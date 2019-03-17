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14:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский сенатор посетовал на неумение школьников бросать гранаты

Сенатор от Кировской области и член председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев обратился к министру образования Ольге Васильевой и попросил ее вернуть в школы начальную военную подготовку (НВП). Видео с его участием опубликовано на YouTube.

Источник: РИА "Новости"

«Ребенок боится автомата, ребенок не знает, что такое граната, как ее кидать. Ну разве это нормальное явление?» — аргументировал он. Также сенатор указал, что срок службы в армии сократили «благодаря пацифистам».

После того как Васильева ответила, что она не против, Бондарев предложил объединить ОБЖ и НВП в один предмет и разделить программу. Министр попросила сенатора подготовить идеи по этому вопросу.

В конце февраля о возвращении в школы НВП говорила Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. Она сказала, что преподавание такого предмета имеет право на жизнь.

В интервью «Вечерней Москве» против этой инициативы высказался Начальник Студии писателей МВД России подполковник внутренней службы Дмитрий Жуков. Он напомнил, что в школах уже есть основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). «Тем более, у нас в стране много патриотических организаций, среди которых “Юнармия”, где мальчишки и девчонки могут получить начальные знания по военной подготовке», — добавил он.

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