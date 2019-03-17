Российский сенатор посетовал на неумение школьников бросать гранаты

Источник: РИА "Новости"

«Ребенок боится автомата, ребенок не знает, что такое граната, как ее кидать. Ну разве это нормальное явление?» — аргументировал он. Также сенатор указал, что срок службы в армии сократили «благодаря пацифистам».

После того как Васильева ответила, что она не против, Бондарев предложил объединить ОБЖ и НВП в один предмет и разделить программу. Министр попросила сенатора подготовить идеи по этому вопросу.

В конце февраля о возвращении в школы НВП говорила Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. Она сказала, что преподавание такого предмета имеет право на жизнь.