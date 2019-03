История самого богатого человека в истории. И это не Джефф Безос

В своей книге «The Haves and the Have-Nots: A Brief and Idiosyncratic History of Global Inequality» ["Иметь или не иметь: краткая своеобразная история глобального неравенства"] Миланович свою методику объясняет так: «У нас нет курса, по которому мы смогли бы перевести римские сестерции, ослов или кастелланские песо XVII века в доллары равной покупательной способности сегодня. Более того, даже неясно, что может значить «равная покупательная способность».