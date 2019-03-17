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16:59 (мск), источник: РИА Новости

Победителями конкурса «Лидеры России» стали 104 человека

СОЧИ, 17 мар — РИА Новости. Член наблюдательного совета «Лидеров России», общественный деятель Наталия Солженицына рассказала, что победителями конкурса стали 104 человека.

Источник: РИА Новости

«Если 70 процентов победителей из 100 — в этом году 104 человека — получат какие-то продвижения по карьерной лестнице, такие, с которыми они были бы согласны, которых они бы хотели, то это уже будет грандиозный успех», — добавила она.

Солженицына также отметила, что второй конкурс был эффективнее первого, в том числе по активности участников.

Эту информацию подтвердил другой член наблюдательного совета конкурса, режиссер Павел Лунгин.

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«Сто четыре (победителя — Прим. ред.) в связи с тем, что там есть определенные баллы, надо отсекать баллы, и если, например, было бы, допустим, 20 баллов, то было бы финалистов 85. Поэтому мы взяли за точку отсечения 104 человека», — рассказал Лунгин РИА Новости в последний день финала, перед объявлением результатов.

«Лидеры России» — флагманский проект открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации. Финалистами конкурса стали 300 человек из 21 региона России, каждый из них получит образовательный грант в размере миллиона рублей, а победители — возможность в течение года поработать с наставником из числа лучших руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.

В этом году финал «Лидеров России» проходит с 13 по 17 марта в Сочи.

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