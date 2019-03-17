Как выглядит драконий фрукт (фото)
Он полезный и низкокалорийный.
Он полезный и низкокалорийный.
На прилавках в Китае, Таиланде, Израиле и других странах нередко можно увидеть интересный плод
Родина питайи — Центральная и Южная Америка. Европейцы узнали о ее существовании еще в середине 16 века и сочли ее очень вкусной. В наше время драгонфрут выращивают во многих странах
У питайи твердая кожица и нежная мякоть красного или белого цвета, которую едят в сыром виде.
Питайю любят те, кто сидит на диете, ведь она низкокалорийна, а ее семена богаты ценными липидами. Из драконьего фрукта делают соки и вино, его используют в качестве пищевых добавок. Кроме того, в пищу употребляют и цветы этих кактусов.
Анна Лысенко
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