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16:58 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит драконий фрукт (фото)

Он полезный и низкокалорийный.

На прилавках в Китае, Таиланде, Израиле и других странах нередко можно увидеть интересный плод ярко-красного, малинового или желтого цвета с листовидными наростами. Попробовать его решается не каждый российский турист. Загадочный деликатес носит название питайя, или драконий фрукт. Он растет на вьющихся лианообразных кактусах.

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Родина питайи — Центральная и Южная Америка. Европейцы узнали о ее существовании еще в середине 16 века и сочли ее очень вкусной. В наше время драгонфрут выращивают во многих странах Юго-Восточной Азии.

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У питайи твердая кожица и нежная мякоть красного или белого цвета, которую едят в сыром виде. Кому-то плод кажется пресноватым, но секрет в том, чтобы не сочетать его с более резкими вкусами. А еще перед употреблением питайю нужно немного охладить.

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Питайю любят те, кто сидит на диете, ведь она низкокалорийна, а ее семена богаты ценными липидами. Из драконьего фрукта делают соки и вино, его используют в качестве пищевых добавок. Кроме того, в пищу употребляют и цветы этих кактусов.

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Анна Лысенко

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