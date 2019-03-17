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17:58 (мск), источник: Mail.ru Новости

В горах и пустынях Калифорнии началось суперцветение (фото)

Обильные дожди спровоцировали небывалый рост растений.

В марте 2019 года жители Калифорнии наблюдают небывалое цветение диких растений в пустынях и горах региона.

В конце лета и осенью в этом американском штате бушевали разрушительные пожары. Затем всю зиму шли обильные дожди, которые привели к подтоплениям. Впервые с 2011 года в Калифорнии прекратилась аномальная засуха. Обилие влаги привело к тому, что в регионе наблюдают суперцветение полевых растений.

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Ковры цветов украсили округ Сан-Диего, горы Санта-Моника, парк Анза-Боррего-Дезерт в пустыне Колорадо, окрестности города Лейк Эльсинор, заповедник «Равнина Карризо» и другие места. Толпы туристов уже съезжаются, чтобы увидеть красоту своими глазами.

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Анна Лысенко

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