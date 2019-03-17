В горах и пустынях Калифорнии началось суперцветение (фото)

В конце лета и осенью в этом американском штате бушевали разрушительные пожары. Затем всю зиму шли обильные дожди, которые привели к подтоплениям. Впервые с 2011 года в Калифорнии прекратилась аномальная засуха. Обилие влаги привело к тому, что в регионе наблюдают суперцветение полевых растений.