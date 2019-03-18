Недолгая трудовая доля

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Жители России имеют наименьший период экономической активности среди граждан развитых стран. В среднем российские мужчины находятся на рынке труда 33,8 года, а женщины — 32,1 года, подсчитали исследователи из Высшей школы экономики. Первый для России расчет этого показателя, важного в том числе для расчета пенсионного возраста, оказался хуже имевшихся косвенных данных Минтруда и исследователей.

Трудовая жизнь россиян составляет 33,8 года для мужчин и 32,1 года для женщин, что является наименьшими показателями среди развитых стран. К таким выводам пришли эксперты Высшей школы экономики в работе «Продолжительность трудовой жизни в РФ: тренды и перспективы». Исследование, выполненное Еленой Варшавской и Михаилом Денисенко, является первой работой такого рода в современной России — последняя подобная публикация выходила в 1983 году. Под термином «трудовая жизнь» в данной работе понимаются периоды экономической активности, то есть и занятость, и безработица. Ожидаемая продолжительность экономической активности оценивалась на базе данных 1992−2015 годов отдельно для мужчин и женщин в двух вариантах: для лиц, достигших трудоспособного возраста (15 лет и старше), и для пожилых людей (50 лет и старше). Кроме того, исследователи оценили перспективы продолжительности трудовой жизни россиян с учетом различных прогнозов уровня смертности и сценариев повышения пенсионного возраста.

Итак, сейчас продолжительность ожидаемой трудовой жизни для 15-летнего россиянина составляет 33,8 года, а для россиянки — 32,1 года. Для 50-летних мужчин этот показатель равен 10 годам, а для женщин — 9 годам. Из всего периода трудовой жизни у мужчин время работы составляет 31,8 года, а средняя общая продолжительность безработицы — 2 года, у женщин — 30,5 года и 1,6 года соответственно. Экономически неактивными мужчины проживают 17,9 года, женщины — 30,4 года.

В первую очередь динамику ожидаемой продолжительности трудовой жизни определяют уровни участия населения в рабочей силе и смертности. С 1992 по 2002 год ожидаемая продолжительность трудовой жизни в РФ в возрасте 15−72 лет снизилась на 4,3 года (с 35,2 до 30,9) для мужчин и на 2,6 года (с 33,9 до 31,3) для женщин — в основном из-за снижения уровня участия в рабочей силе (вес этого фактора составил 63% для мужчин и 80% для женщин). Рост же продолжительности трудовой жизни в 2003—2015 годах на 3 года (до 33,8) для мужчин и на 0,8 года (до 32,1) для женщин был обусловлен в основном снижением смертности (оно дало почти 85% прироста продолжительности трудовой жизни для мужчин и 75% для женщин). Исследователи отмечают уникальность этой связи — в большинстве развитых стран она отсутствует, так как уже в 1970-х годах смертность в трудоспособном возрасте была низкой.



В международном сопоставлении продолжительность трудовой жизни в России относительно невелика, особенно по сравнению со странами Европы и Северной Америки. Мужчины в других исследованных странах работают дольше, чем россияне, с точки зрения абсолютного значения (лидер — Япония, где трудовая жизнь мужчин достигает 45,2 года). В России мужчины проведут две трети, 65,4%, общей продолжительности жизни на рынке труда, а рекордсмены по этому показателю, японцы, — 68,4%. Ожидаемая продолжительность трудовой жизни россиянок на 6,3 года больше, чем у итальянских женщин с самой короткой продолжительностью трудовой жизни (25,8 года), и на 7,9 года меньше, чем у шведских женщин, у которых она выше всего (40 лет). Российские женщины также имеют один из самых коротких периодов экономической неактивности (30,4 года), уступая около года латвийским, литовским и шведским женщинам.

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