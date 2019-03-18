Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ученые помогли раскрыть таинственное убийство 38 лет спустя
Москвичи придумали, как не платить за парковку (мэр не оценил)
5 фактов, которые нельзя скрывать от пластического хирурга
Отец Началовой назвал причину ее смерти
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Кит едва не проглотил дайвера у побережья ЮАР Подводный фотограф чудом выжил после того, как попал в пасть кита
Шестиклассницу застравили за письмо Путину и вынудили уйти из школы
Недавно ставшая многодетной мамой Заворотнюк вышла из декрета
«Не ожидала»: Началова допустила роковую ошибку
Стало известно, с кем будет жить дочь Началовой
Стала известна судьба 12-летней дочери умершей Началовой - СМИ
Умирают участники 1-го шоу: СМИ о смерти Началовой
Главные любовные трагедии Юлии Началовой
Собчак призналась, что ее мать хотела выйти замуж за Виторгана
Ученые назвали точную дату конца света
Сенсационная находка на Марсе удивила ученых
Что стало с первыми элитными домами для новых русских
Как сносят пятиэтажку по программе реновации: фото
Фоторепортажи
22Война без победы
1091-я церемония вручения премии «Оскар»
06:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван российский регион с самым высоким уровнем безработицы

Уровень безработицы по стране с ноября 2018 года по январь 2019 года составил 4,8 процента, что на 0,3 процента ниже, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом стало известно из результатов исследования РИА Рейтинг, передает РИА Новости.

Источник: AP 2019
Читайте также
Минтруд рассказал, представителям каких профессий легче найти работу

Самый высокий уровень безработицы зафиксирован на Северном Кавказе и в Туве. Ингушетия стала единственным регионом, где уровень безработицы превысил 20 процентов. В Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии, Забайкалье и на Алтае этот показатель превышает 10 процентов.

Лидером рейтинга стала Москва — уровень безработицы в столице составил 1,2 процента. Низкие показатели также продемонстрировали Санкт-Петербург (1,4 процента), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,2 процента), Хабаровский край (2,5 процента), Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (2,5 процента).

По мнению экспертов, основной фактор, определяющий уровень безработицы — экономическое развитие региона. Авторы исследования не ожидают предпосылок для существенного изменения ситуации на рынке труда в первом полугодии 2019 года.

В марте стало известно, что треть россиян боится потерять работу из-за развития искусственного интеллекта.

В 2018 году худшие показатели по безработице показали регионы Северного Кавказа, Алтай и Тува. Пять регионов-лидеров сохранили свои позиции с 2016 года. На первом месте оказалась Москва (91,0), на втором — Санкт-Петербург (89,3), за ними расположились Московская область (более 80), Ханты-Мансийский автономный округ (74,8) и Татарстан (69,6). Эти регионы показали высокие уровни зарплаты и емкости труда, а также короткое время поиска работы.

 Теракт в прямом эфире: убито 49 человек. Последние новости
Депутата Госдумы задержали за взятку в три миллиарда рублей
Президент Сербии вырвался из окружения протестующих
Врач Началовой назвал причиной ее смерти «роковую случайность»
Соседи затравили шестиклассницу за письмо Путину
Синоптики сообщили, когда ждать последний снег этой весной
Строитель снес пять домов из-за спора с заказчиком об оплате
Футболистки сборных России и Швейцарии подрались (видео)
Спорт
Глушаков дал – Глушаков взял. «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью Красно-белые на глазах Карреры не сумели приблизиться к конкуренту.
Hi-Tech
Можно ли узнать, кому принадлежал ваш номер мобильного телефона раньше? Что говорит закон?
Авто
Собянин ответил хитрецам, нашедшим способ не платить за парковку Мэр Москвы прокомментировал обсуждающийся в Сети новый способ, который, по мнению некоторых водителей, помогает избежать платы за парковку
Кино
59-летняя Лариса Гузеева стала блондинкой ради нового шоу Ведущая приняла участие в съемках нового проекта «Первого канала» — субботней передачи «Живая жизнь»
Недвижимость
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Дети
Дочь Юлии Началовой будет жить с отцом Родные постараются оградить 12-летнюю Веру Алдонину от лишнего внимания СМИ
Леди
Звезды вспоминают Юлию Началову Певицы не стало 16 марта.
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь