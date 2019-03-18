Назван российский регион с самым высоким уровнем безработицы

Самый высокий уровень безработицы зафиксирован на Северном Кавказе и в Туве. Ингушетия стала единственным регионом, где уровень безработицы превысил 20 процентов. В Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии, Забайкалье и на Алтае этот показатель превышает 10 процентов.

По мнению экспертов, основной фактор, определяющий уровень безработицы — экономическое развитие региона. Авторы исследования не ожидают предпосылок для существенного изменения ситуации на рынке труда в первом полугодии 2019 года.