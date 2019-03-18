Назван российский регион с самым высоким уровнем безработицы

Самый высокий уровень безработицы зафиксирован на Северном Кавказе и в Туве. Ингушетия стала единственным регионом, где уровень безработицы превысил 20 процентов. В Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии, Забайкалье и на Алтае этот показатель превышает 10 процентов.
Лидером рейтинга стала Москва — уровень безработицы в столице составил 1,2 процента. Низкие показатели также продемонстрировали Санкт-Петербург (1,4 процента), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,2 процента), Хабаровский край (2,5 процента), Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (2,5 процента).
По мнению экспертов, основной фактор, определяющий уровень безработицы — экономическое развитие региона. Авторы исследования не ожидают предпосылок для существенного изменения ситуации на рынке труда в первом полугодии 2019 года.
В марте стало известно, что треть россиян боится потерять работу из-за развития искусственного интеллекта.
В 2018 году худшие показатели по безработице показали регионы Северного Кавказа, Алтай и Тува. Пять регионов-лидеров сохранили свои позиции с 2016 года. На первом месте оказалась Москва (91,0), на втором — Санкт-Петербург (89,3), за ними расположились Московская область (более 80), Ханты-Мансийский автономный округ (74,8) и Татарстан (69,6). Эти регионы показали высокие уровни зарплаты и емкости труда, а также короткое время поиска работы.