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05:05 (мск), источник: Российская газета

Синоптики сообщили, когда ждать последний снег этой весной

Резкого потепления в средней полосе России ожидать не стоит, весна приходит сюда постепенно, рассказал «Российской газете» руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев.

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Источник: Агентство «Москва»

«Сейчас, — уточнил он, — над Московским регионом находится антициклон: погода облачная с прояснениями, слабый ветер, днем плюсовые температуры. При такой погоде происходит довольно быстрое испарение снега. Осадки днем возможны преимущественно в виде дождя. А со снегом мы уже практически закончили. Если он и будет на неделе, то кратковременно и вперемешку с дождем. Сразу же будет таять».

По словам Голубева, неделя в Москве начинается с переменной облачности, местами возможны небольшие осадки, днем плюс 5−7 градусов, по области до плюс 8. Ветер юго-восточный и южный.

В последующие два дня, 19 и 20 марта, будет облачно с прояснениями, временами осадки, ночью минус 2-плюс 3 градуса, днем плюс 3−8.

На северо-западе — в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях — погода ожидается довольно однородной. Ночью от минус 3 до плюс 2 градусов, днем плюс 2−7. Осадки в виде снега с дождем. В Архангельской и Вологодской областях, Республике Коми, Ненецком автономном округе немного холоднее: ночью минус 1−6, днем плюс 1−6 градусов.

В регионах центра России до середины недели ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя со снегом. Ночью от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем плюс 3−8 градусов.

В Приволжском округе еще сохранятся небольшие морозы по ночам: температура там ночью минус 2−7 градусов, а днем плюс 1−6 градусов. Местами небольшие осадки.

На юге европейской территории — в Ставропольском, Краснодарском краях, Астраханской и Волгоградской областях — ночью так же, как и в центре, до плюс 3 градусов, днем к середине недели воздух прогреется до плюс 13 градусов.

На севере Урала — в Ямало-Ненецком автономном округе — ночные морозы постепенно начнут спадать. Ожидается минус 9−14 градусов, снег с метелью. Днем ноль-минус 5. А на юге (Тюменская, Челябинская области) дневные температуры к середине недели будут положительными. Плюс 1−6 градусов, местами небольшие осадки в виде дождя и снега.

На юго-западе Сибири (Омская, Томская области, Алтайский край) снова похолодание: ночью до минус 9−14 градусов, днем минус 3-плюс 2.

Еще холоднее на юго-востоке Сибири — в Забайкалье. Там по ночам минус 14−19 градусов. Днем ноль-минус 5 градусов. Иногда будет идти снег. На севере Сибири (Таймыр, Эвенкия) ночью минус 15−20 градусов. Днем минус 7−12 градусов. Снег и метель до середины недели.

Что касается Дальнего Востока, то в Якутии еще сильные морозы — по ночам до 32 ниже нуля. Днем минус 13−18 градусов. Временами снег. Такая же погода на северо-востоке Чукотки, в Магаданской области.

На юге — в Приморье и Хабаровском крае — ночью минус 2−7, днем воздух будет прогреваться до +9 градусов.

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