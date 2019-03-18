Роскачество рассказало, как выбрать вкусные яйца

Источник: РИА Новости

По данным Роскачества, в РФ производится свыше 42 миллиардов яиц в год, каждый россиянин в среднем съедает около 277 штук при медицинской норме потребления 270 яиц в год. «Покупая яйца, мы за относительно небольшие деньги получаем порцию незаменимых аминокислот, ценнейшие жиры, а также витамины и микроэлементы», — говорится в сообщении организации.

При выборе яиц специалисты рекомендуют обращать внимание на срок изготовления. «В обязательном порядке он должен быть указан на упаковке. Чем свежее яйцо, тем, разумеется, оно лучше», — указали в организации. Что касается места хранения яиц, оно должно быть сухим, чистым и обязательно без посторонних запахов.

«Яйца, как губка, впитывают в себя нежелательные ароматы. К упаковке это тоже относится: никакой плесени и пятен на ней быть не должно», — отметили в организации.

Перед употреблением продукции рекомендуется мыть яйца с мылом под теплой проточной водой.

«Мойте руки, даже если вы просто прикасались к яйцу. Помните, на яичной скорлупе может жить возбудитель тяжелого инфекционного заболевания — бактерия сальмонелла», — подчёркивают в организации.

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Как отмечают специалисты, на полках магазинов встречаются яйца с достаточно «яркими» этикетками: «с йодом», «деревенские», «с витамином А и каротиноидами», «фитнес» — яйца с селеном, «витаминные» яйца с повышенным содержанием жирных кислот. Диетологи не имеют общего мнения о пользе обогащения яиц, поскольку у каждого человека должен быть свой рацион питания в зависимости от недостатка или избытка конкретного элемента в организме, отметили в Роскачестве.

«Многие производители также маркируют свою продукцию фразой “яркий желток”. В целом цвет желтка зависит от того, чем несушка питалась. Обычно насыщенный желтый цвет желтка имеют яйца деревенских кур, которые росли на воле. У фабричных кур, сидящих на диете из комбикормов, цвет желтка светло-желтый», — пояснили эксперты.