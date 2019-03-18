Роскачество рассказало, как выбрать вкусные яйца
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать качественные яйца, от чего зависит их цвет и как правильно их хранить.
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать качественные яйца, от чего зависит их цвет и как правильно их хранить.
По данным Роскачества, в РФ производится свыше 42 миллиардов яиц в год, каждый россиянин в среднем съедает около 277 штук при медицинской норме потребления 270 яиц в год. «Покупая яйца, мы за относительно небольшие деньги получаем порцию незаменимых аминокислот, ценнейшие жиры, а также витамины и микроэлементы», — говорится в сообщении организации.
При выборе яиц специалисты рекомендуют обращать внимание на срок изготовления. «В обязательном порядке он должен быть указан на упаковке. Чем свежее яйцо, тем, разумеется, оно лучше», — указали в организации. Что касается места хранения яиц, оно должно быть сухим, чистым и обязательно без посторонних запахов.
«Яйца, как губка, впитывают в себя нежелательные ароматы. К упаковке это тоже относится: никакой плесени и пятен на ней быть не должно», — отметили в организации.
«Мойте руки, даже если вы просто прикасались к яйцу. Помните, на яичной скорлупе может жить возбудитель тяжелого инфекционного заболевания — бактерия сальмонелла», — подчёркивают в организации.
Как отмечают специалисты, на полках магазинов встречаются яйца с достаточно «яркими» этикетками: «с йодом», «деревенские», «с витамином А и каротиноидами», «фитнес» — яйца с селеном, «витаминные» яйца с повышенным содержанием жирных кислот. Диетологи не имеют общего мнения о пользе обогащения яиц, поскольку у каждого человека должен быть свой рацион питания в зависимости от недостатка или избытка конкретного элемента в организме, отметили в Роскачестве.
«Многие производители также маркируют свою продукцию фразой “яркий желток”. В целом цвет желтка зависит от того, чем несушка питалась. Обычно насыщенный желтый цвет желтка имеют яйца деревенских кур, которые росли на воле. У фабричных кур, сидящих на диете из комбикормов, цвет желтка светло-желтый», — пояснили эксперты.
По их словам, не стоит обращать внимание на цвет яиц: состав у белых и коричневых яиц идентичный, пищевые свойства не отличаются. В организации также добавили, что научных доказательств тому, что крупные яйца вкуснее мелких, нет. В преддверии Пасхи Роскачество подведет итоги исследования яиц. Эксперты проверят продукцию на свежесть, содержание микроорганизмов, бактерий и антибиотиков, чистоту скорлупы, соответствие яиц заявленной категории.