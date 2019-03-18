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10:11 (мск), источник: Rambler.ru

Практикантка раскрыла методы работы на шоу Шейнина

Студентка Вероника Косаткина на своем YouTube-канале KOSATKINA рассказала о стажировке в передаче Артема Шейнина «Время покажет» на «Первом канале». По словам девушки, вся ее стажировка прошла в поисках украинцев.

Источник: РИА "Новости"

Косаткина, пятикурсница из Института кино и телевидения, попала в программу «Время покажет» через знакомых. Она работала в отделе программы, занимающимся поиском «людей из народа» — зрителей в студии, которые иногда высказывают свое мнение в эфире. В основном в этом отделе работают молодые девушки.

«У них есть всего три задачи: первое — искать украинцев, второе — держать микрофон у рта эксперта и не давать ему его сломать, и третье — принимать звонки в колл-центре», — рассказала она.

По словам студентки, каждый день стажировки она спрашивала, какое у нее задание на сегодня, и всегда получала один ответ: искать украинцев. Поиски она вела во всевозможных соцсетях, но прийти на эфир не соглашался никто.

Косаткина отметила, что с украинцами необходимо было проводить прединтервью: задавать вопросы о родителях, работе, спрашивать, где они были во время Майдана и «чей Крым?».

Жители Донбасса отвечали Косаткиной, что для большинства из них «Время покажет» — «это пройденный этап».

«Толку никакого, одна болтология и потеря времени», — написала ей одна женщина. Косаткину удивило, что сотрудницы программы целыми днями терпят «агрессивную пропаганду, которую льет им в уши Шейнин». В итоге девушка решила не дожидаться конца стажировки. Она подчеркнула, что ничуть об этом не жалеет.

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