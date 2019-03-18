Практикантка раскрыла методы работы на шоу Шейнина
Студентка Вероника Косаткина на своем
Студентка Вероника Косаткина на своем
Косаткина, пятикурсница из Института кино и телевидения, попала в программу «Время покажет» через знакомых. Она работала в отделе программы, занимающимся поиском «людей из народа» — зрителей в студии, которые иногда высказывают свое мнение в эфире. В основном в этом отделе работают молодые девушки.
По словам студентки, каждый день стажировки она спрашивала, какое у нее задание на сегодня, и всегда получала один ответ: искать украинцев. Поиски она вела во всевозможных соцсетях, но прийти на эфир не соглашался никто.
Косаткина отметила, что с украинцами необходимо было проводить прединтервью: задавать вопросы о родителях, работе, спрашивать, где они были во время Майдана и «чей Крым?».
«Толку никакого, одна болтология и потеря времени», — написала ей одна женщина. Косаткину удивило, что сотрудницы программы целыми днями терпят «агрессивную пропаганду, которую льет им в уши Шейнин». В итоге девушка решила не дожидаться конца стажировки. Она подчеркнула, что ничуть об этом не жалеет.