Практикантка раскрыла методы работы на шоу Шейнина

Источник: РИА "Новости"

Косаткина, пятикурсница из Института кино и телевидения, попала в программу «Время покажет» через знакомых. Она работала в отделе программы, занимающимся поиском «людей из народа» — зрителей в студии, которые иногда высказывают свое мнение в эфире. В основном в этом отделе работают молодые девушки.

«У них есть всего три задачи: первое — искать украинцев, второе — держать микрофон у рта эксперта и не давать ему его сломать, и третье — принимать звонки в колл-центре», — рассказала она.

По словам студентки, каждый день стажировки она спрашивала, какое у нее задание на сегодня, и всегда получала один ответ: искать украинцев. Поиски она вела во всевозможных соцсетях, но прийти на эфир не соглашался никто.

Косаткина отметила, что с украинцами необходимо было проводить прединтервью: задавать вопросы о родителях, работе, спрашивать, где они были во время Майдана и «чей Крым?».

Жители Донбасса отвечали Косаткиной, что для большинства из них «Время покажет» — «это пройденный этап».