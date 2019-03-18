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10:26 (мск), источник: Газета.Ру

Установлена личность Джека-поторошителя

Британские ученые установили личность Джека-потрошителя — им оказался парикмахер Аарон Косминский.

Источник: AP 2019

Выяснить это удалось благодаря анализу ДНК убийцы на платке одной из жертв. Критики, однако, недовольны тем, что исследователи не опубликовали конкретные генетические последовательности, и без них считают результаты неубедительными.

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Джек-потрошитель был 23-летним парикмахером по имени Аарон Косминский, евреем родом из Польши. К такому выводу пришли ученые из Ливерпульского университета Джона Мура, проанализировав ДНК, полученную из окровавленной шали одной из его жертв. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Forensic Sciences.

Джеком-потрошителем в 1888 году полиция Лондона назвала жестокого серийного убийцу, действовавшего в одном из наиболее криминальных районов города, Уайтчепеле.

Маньяк нападал на уличных проституток, перерезал им горло, вскрывал брюшную полость и извлекал органы.

Прозвище было взято из поступившего в Центральное агентство новостей письма, автор которого взял на себя ответственность за убийства (впрочем, специалисты считают, что вряд ли оно было написано самим убийцей).

30 сентября 1888 года Джек-потрошитель приблизительно в первом часу ночи убил проститутку Элизабет Страйд и отрезал ей мочку уха. А уже примерно через час совершил новое убийство — напал на Кэтрин Эддоус и вырезал ее почку. Ее тело было найдено на улице в 1:45. 15 октября Джордж Ласк из комитета бдительности Уайтчепела получил знаменитое письмо «Из ада», где предполагаемый убийца писал о том, что съел половину почки женщины. К письму прилагалась вторая половина в этаноле.

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Рядом с Эддоус лежал ее залитый кровью и спермой шелковый платок.

Его в 2007 году купил на аукционе 48-летний бизнесмен Рассел Эдвардс. Спустя несколько лет он предоставил платок ученым для анализа. Первые тесты, указавшие на Косминского, биохимик Яри Лохелайнен провел еще в 2014 году, но другие специалисты сочли его результаты недостаточно убедительными.

Косминский был одним из главных подозреваемых — он якобы был пойман на месте одного из преступлений. Однако свидетель не опознал в Косминском убийцу. Молодой человек приехал в Великобританию на заработки в 1882 году и устроился цирюльником в одну из парикмахерских в Уайтчепеле.

Полиция задержала его совсем по другому поводу — после попытки зарезать свою сестру.

Судебного процесса над Косминским не было: после обвинений в попытке убийства сестры врачи признали его душевнобольным и отправили на принудительное лечение в клинику Брайтона, где он умер в 1919 году.

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В новом исследовании Лохелайнен и его коллега Дэвид Миллер подошли к делу более основательно. Они извлекли митохондриальную ДНК Косминского и Эддоус и сравнили образцы с ДНК их ныне живущих родственников. Анализ подтвердил, что кровь на платке принадлежит им обоим. Также по ДНК исследователи определили, что у убийцы были карие глаза и каштановые волосы, что согласуется со свидетельскими показаниями.

«Эти характеристики, безусловно, не уникальны», — признаются авторы, отмечая, впрочем, что голубые глаза в Великобритании встречаются чаще карих.

Авторы работы утверждают, что это «самый систематический и самый продвинутый генетический анализ в отношении убийств Джека-потрошителя на сегодняшний день».

Критики, однако, недовольны результатом — сведения о конкретных генетических вариантах, выявленных при сопоставлении образцов ДНК, в статью не попали, исследователи представили совпадения в схематичном виде.

Сами авторы работы объясняют это законодательным запретом на публикацию генетических последовательностей родственников Эддоус и Косминского. Критики же настаивают, что последовательности митохондриальной ДНК угрозы для конфиденциальности не представляют, а без этих данных статья выглядит неубедительной.

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Также некоторые комментаторы отмечают, что нет достоверных доказательств того, что платок действительно побывал на месте преступления. А ДНК Эддоус и Косминского могла попасть на него и при других обстоятельствах.

Всего Джек-потрошитель убил не менее пяти женщин.

Кроме Косминского были и другие подозреваемые, в частности русский хирург Александр Федорченко.

Косвенными уликами, доказывавшими версию сыщика, было то, что Федорченко профессионально знал анатомию, у него был хирургический опыт и медицинские инструменты. Он жил в Уайтчепеле, и проститутки доверяли доктору, поэтому без страха подпускали к себе. После допроса доктор покинул страну.

Также предполагалось, что Джек-потрошитель мог быть женщиной (или переодеваться ею) — в комнате одной из жертв следователи нашли сожженную женскую одежду.

Некоторые даже называли имя предполагаемой убийцы — акушерка Лиззи Уильямс, жена королевского врача Джона Уильямса, которого тоже подозревали в том, что он Джек-потрошитель. Считали, что Лиззи сошла с ума на почве своего бесплодия и мстила проституткам, извлекая из их тел детородные органы.

Во второй половине ХХ века возникла теория, что убийцей мог быть принц Альберт, заядлый посетитель борделей. Однако у наследника престола оказалось алиби — в дни совершения убийств его не было в Лондоне.

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