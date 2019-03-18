Установлена личность Джека-поторошителя
Британские ученые установили личность
Британские ученые установили личность
Выяснить это удалось благодаря анализу ДНК убийцы на платке одной из жертв. Критики, однако, недовольны тем, что исследователи не опубликовали конкретные генетические последовательности, и без них считают результаты неубедительными.
Маньяк нападал на уличных проституток, перерезал им горло, вскрывал брюшную полость и извлекал органы.
30 сентября 1888 года
Рядом с Эддоус лежал ее залитый кровью и спермой шелковый платок.
Его в 2007 году купил на аукционе 48-летний бизнесмен Рассел Эдвардс. Спустя несколько лет он предоставил платок ученым для анализа. Первые тесты, указавшие на Косминского, биохимик Яри Лохелайнен провел еще в 2014 году, но другие специалисты сочли его результаты недостаточно убедительными.
Косминский был одним из главных подозреваемых — он якобы был пойман на месте одного из преступлений. Однако свидетель не опознал в Косминском убийцу. Молодой человек приехал в Великобританию на заработки в 1882 году и устроился цирюльником в одну из парикмахерских в Уайтчепеле.
Судебного процесса над Косминским не было: после обвинений в попытке убийства сестры врачи признали его душевнобольным и отправили на принудительное лечение в клинику Брайтона, где он умер в 1919 году.
В новом исследовании Лохелайнен и его коллега Дэвид Миллер подошли к делу более основательно. Они извлекли митохондриальную ДНК Косминского и Эддоус и сравнили образцы с ДНК их ныне живущих родственников. Анализ подтвердил, что кровь на платке принадлежит им обоим. Также по ДНК исследователи определили, что у убийцы были карие глаза и каштановые волосы, что согласуется со свидетельскими показаниями.
«Эти характеристики, безусловно, не уникальны», — признаются авторы, отмечая, впрочем, что голубые глаза в Великобритании встречаются чаще карих.
Авторы работы утверждают, что это «самый систематический и самый продвинутый генетический анализ в отношении убийств
Сами авторы работы объясняют это законодательным запретом на публикацию генетических последовательностей родственников Эддоус и Косминского. Критики же настаивают, что последовательности митохондриальной ДНК угрозы для конфиденциальности не представляют, а без этих данных статья выглядит неубедительной.
Также некоторые комментаторы отмечают, что нет достоверных доказательств того, что платок действительно побывал на месте преступления. А ДНК Эддоус и Косминского могла попасть на него и при других обстоятельствах.
Всего
Кроме Косминского были и другие подозреваемые, в частности русский хирург Александр Федорченко.
Косвенными уликами, доказывавшими версию сыщика, было то, что Федорченко профессионально знал анатомию, у него был хирургический опыт и медицинские инструменты. Он жил в Уайтчепеле, и проститутки доверяли доктору, поэтому без страха подпускали к себе. После допроса доктор покинул страну.
Некоторые даже называли имя предполагаемой убийцы — акушерка Лиззи Уильямс, жена королевского врача Джона Уильямса, которого тоже подозревали в том, что он
Во второй половине ХХ века возникла теория, что убийцей мог быть принц Альберт, заядлый посетитель борделей. Однако у наследника престола оказалось алиби — в дни совершения убийств его не было в Лондоне.