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12:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы самые зубатые существа на Земле

Эволюция хорошо поработала над зубами животных. У змей зубы ядовитые и тонкие, как иглы. Это идеальный инструмент убийства. Моржи с помощью своих огромных бивней взбираются на льдины и скалы. У карпа похожие на крючки зубы расположены прямо в пищеводе — это отличная «машина» для измельчения пищи. Но какое животное из всех обитающих на Земле может похвастаться самым большим количеством зубов? В статье для Live Science биологи назвали сразу три вида.

На суше

В тропических лесах Южной Америки живет гигантский броненосец (Priodontes maximus). У него сразу 74 зуба. Цифра не очень впечатляющая на первый взгляд. Но это рекордное количество зубов для млекопитающих, которые на самом деле являются одними из наименее зубатых существ на Земле.

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У откладывающих яйца млекопитающих, таких как утконос, зубов нет вообще, у сумчатых — около 50, а у людей — жалких 32, говорит Роберт Восс, куратор Отдела маммологии в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке. В этом контексте гигантский броненосец является аномалией.

За этим стоит интересная причина. Большинство млекопитающих — гетеродонты, то есть зубы у них разной формы, каждый зуб выполняет свою функцию. А вот гигантские броненосцы являются гомодонтами, все их зубы почти одинаковы. Этого достаточно, чтобы пережевывать термитов, личинок и пауков.

В море

Здесь пальма первенства принадлежит серым акулам, утверждает Гэвин Нейлор, директор Флоридской программы исследования акул. Это самые зубатые из всех позвоночных существ на Земле. У них во рту несколько сотен зубов.

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Акулы периодически теряют зубы в схватках с добычей. На их месте вскоре вырастают новые. Так, за свою жизнь серая акула может отрастить до 30 тысяч зубов. Это настоящий зубной конвейер, говорит Нейлор.

Зубы серых акул — по-настоящему грозное оружие. У некоторых видов боковые грани зубов имеют острую зубчатую кромку, как у пилы. Именно поэтому таких акул назвали пилозубыми.

Самые зубатые из всех

Чтобы увидеть самое зубатое существо на Земле, нужно заглянуть в микроскоп. У брюхоногих моллюсков во рту настоящий лес из шипов, у некоторых видов таких зубов несколько сотен тысяч.

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Umbraculum umbraculum

Это не совсем привычные зубы. Зубы позвоночных состоят из фосфата кальция. Зубы брюхоногих моллюсков, известные как радула, по сути являются лентами хитина, того же материала, из которого сделаны экзоскелеты насекомых, говорит Питер Унгар, палеоантрополог из Университета Арканзаса.

Такие зубы помогают морским улиткам буквально соскребать и затем растирать в кашицу то, чем они питаются. Когда зубы изнашиваются, на их месте вырастают новые. Например, у Umbraculum umbraculum в течение жизни может смениться 750 тысяч хитиновых зубов.

Анна Лысенко

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