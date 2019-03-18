Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Россиянам «доплатят» по 30 тыс. рублей за установку ГБО
Российские врачи смотрят на рак сквозь пальцы
Сестры Михалковы в новом имидже стали копиями Аллы Пугачевой
В Петербурге в коммуналке нашли уникальную вековую роспись
Матери девочки-«маугли» в Москве грозит до 25 лет Столичные врачи следят за состоянием пятилетней девочки
Что заявил Галкин сразу после смерти Юлии Началовой
Ясна причина позднего обращения Началовой к врачам
Дочь Алсу прошла в шоу «Голос. Дети» и попала к Лободе
59-летняя Лариса Гузеева стала блондинкой ради нового шоу
Кононов, Глушаков и Федун показали Каррере свой «Спартак»
Русские рубят русских. Наш биатлон воюет сам с собой
Сестры Михалковы в новом имидже стали копиями Аллы Пугачевой
20 самых красивых плащей на весну
Президент случайно «засветил» пароль. Очень надежный (видео)
В сети появилось странное видео с милейшим псом
Что стало с первыми элитными домами для новых русских
Названа главная угроза жилью россиян
Фоторепортажи
8Умер Кит Флинт
24В России проводили Масленицу
15:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Индюк остановил движение, чтобы перевести через дорогу свою стаю

Дождавшись, когда все индюшки перейдут проезжую часть, вожак стаи разрешил движение автомобилистам.

В американском городе Литчфилд движение на проезжей части заблокировал дикий индюк. Самец останавливал поток машин до тех пор, пока его стая не перешла дорогу.

Мужественный поступок записал на видео один из автолюбителей, который оказался в необычной пробке.

Во время загрузки произошла ошибка.
Новости
Собака перешла дорогу «за руку» с хозяином

Индюк нисколько не сомневается в своем приоритете и смело выходит на дорогу. Только убедившись, что машины остановились и никакой лихач не будет испытывать судьбу, он разрешает переходить проезжую часть самкам. Чуть больше десятка птиц оперативно перебегают асфальт и скрываются в лесу. Только дождавшись, когда последняя представительница семьи окажется на дороге, индюк уходит вместе с ней.

Кстати, автомобилисты терпеливо ждут, пока пернатые участники движения завершат свой маневр, пишет Ридус.

А совсем недавно в Челябинске инспектор жезлом скомандовал машинам остановиться. Поток замер, и дорогу перешла хромая собака. Дворняга никак не могла перебежать на противоположную сторону и дождалась помощи от представителя ГИБДД.

 В Сочи объявлены победители конкурса «Лидеры России»
Пиво возьмут на карандаш. На сколько оно подорожает после этого
Путин дал старт работе двух электростанций в Крыму
Адмирал рассказал о зарплатах на подводной лодке
Эрдоган: Мы не позволим превратить Стамбул в Константинополь
Посол РФ в Минске прокомментировал сравнения Белоруссии с Крымом
Убийца — парикмахер: установлена личность Джека-потрошителя
Музыкант Дидье Маруани подал новый иск к Филиппу Киркорову
Путин 19 марта примет победителей конкурса «Лидеры России»
Спорт
Кононов, Глушаков и Федун показали Каррере свой «Спартак» О возвращении Массимо на «Открытие» и войне между Глушаковым и фанатами
Hi-Tech
Можно ли узнать, кому принадлежал ваш номер мобильного телефона раньше? Что говорит закон?
Авто
Россиянам «доплатят» по 30 тыс. рублей за установку ГБО Минэнерго разработало программу «Развития рынка газомоторного топлива», по которой, в случае одобрения, россияне смогут получить льготы при установке ГБО
Кино
Подопечный Началовой выиграл шоу «Один в один» в день ее смерти Запись финала программы вышла в эфир 16 марта
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Дочь Юлии Началовой будет жить с отцом Родные постараются оградить 12-летнюю Веру Алдонину от лишнего внимания СМИ
Леди
Сестры Михалковы в новом имидже стали копиями Аллы Пугачевой Анна и Надежда приняли участие в модной фотосессии.
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь