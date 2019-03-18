Индюк остановил движение, чтобы перевести через дорогу свою стаю

В американском городе Литчфилд движение на проезжей части заблокировал дикий индюк. Самец останавливал поток машин до тех пор, пока его стая не перешла дорогу.

Мужественный поступок записал на видео один из автолюбителей, который оказался в необычной пробке.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DCPwOKvwugc?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Индюк нисколько не сомневается в своем приоритете и смело выходит на дорогу. Только убедившись, что машины остановились и никакой лихач не будет испытывать судьбу, он разрешает переходить проезжую часть самкам. Чуть больше десятка птиц оперативно перебегают асфальт и скрываются в лесу. Только дождавшись, когда последняя представительница семьи окажется на дороге, индюк уходит вместе с ней.

Кстати, автомобилисты терпеливо ждут, пока пернатые участники движения завершат свой маневр, пишет Ридус.