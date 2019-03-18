Дидье Маруани подал новый иск к Филиппу Киркорову на 272 млн рублей

«Иск предъявлен на 272 млн рублей пока. Иск предъявлен в связи с нарушением авторских прав французского композитора и исполнителя Дидье Маруани на его песню, права нарушены господином Киркоровым Филиппом Бедросовичем, композитором Попковым Олегом Владимировичем, а также их компаниями, которые использовали часть песни (причем, основную часть песни) в произведении, которое исполнял Филипп Киркоров под названием “Жестокая любовь”», — сказал Тарло, уточнив, что иск лично подал Маруани в понедельник в Таганский районный суд Москвы.
По версии Маруани, в композиции «Жестокая любовь» присутствуют существенные заимствования из его песни A Symphonic Space Dream. «У нас есть подробное исследование, доказательство того, что эти два музыкальных произведения абсолютно сходны», — сообщил Тарло.
Как подчеркнул француз, его цель — «защитить отцовство песни».
В 2016 году композитор уже обвинял Киркорова в нарушении авторских прав при исполнении песни «Жестокая любовь», однако этого не удалось доказать. «Я хотел именно показать, что я имею мужество предпринимать такие действия. Мне важно показать, что можно защищать авторские права. И с тех пор было четыре-пять исков, инициированных уже российскими композиторами», — отметил Маруани, говоря о той ситуации.