Дидье Маруани подал новый иск к Филиппу Киркорову на 272 млн рублей

Источник: РИА "Новости"

«Иск предъявлен на 272 млн рублей пока. Иск предъявлен в связи с нарушением авторских прав французского композитора и исполнителя Дидье Маруани на его песню, права нарушены господином Киркоровым Филиппом Бедросовичем, композитором Попковым Олегом Владимировичем, а также их компаниями, которые использовали часть песни (причем, основную часть песни) в произведении, которое исполнял Филипп Киркоров под названием “Жестокая любовь”», — сказал Тарло, уточнив, что иск лично подал Маруани в понедельник в Таганский районный суд Москвы.

По версии Маруани, в композиции «Жестокая любовь» присутствуют существенные заимствования из его песни A Symphonic Space Dream. «У нас есть подробное исследование, доказательство того, что эти два музыкальных произведения абсолютно сходны», — сообщил Тарло.

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Как подчеркнул француз, его цель — «защитить отцовство песни».