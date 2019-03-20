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16:42 (мск), источник: ТАСС

В России разрабатывают ускоритель, увеличивающий производительность компьютера в 10 раз

Опытный образец будет создан в течение двух лет, пообещали в холдинге «Росэлектроника».

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Специалисты концерна «Созвездие» и бойцы научной роты военного технополиса «Эра» работают над созданием устройства, позволяющего увеличивать мощность компьютеров в десять раз. Об этом ТАСС рассказали в понедельник в пресс-службе холдинга «Росэлектроника».

«Концерн “Созвездие” разрабатывает аппаратный ускоритель, способный увеличивать производительность сервера в пять-десять раз. Разработка ведется совместно с бойцами научной роты военного технополиса “Эра”. Опытный образец будет создан в течение двух лет, после чего аппаратура пройдет тестирование и испытания», — сказали в пресс-службе.

Как пояснили в «Росэлектронике», устройство представляет собой стандартную карту расширения PCI-Express. Это позволит интегрировать его в слот стандартного сервера. По замыслу разработчиков, ускоритель можно будет использовать в ведомственных и корпоративных серверах по обработки данных, в серверах широкополосного удаленного доступа, устройствах трансляции сетевых адресов (NAT), брандмауэрах, системах углубленного анализа данных.

Ускоритель можно будет перепрошивать под разные типы задач. Его использование позволит снизить расходы на создание вычислительной и коммуникационной инфраструктуры центров обработки данных, при этом максимально оперативно реагировать на новые требования и сервисы.

«Мы видим большой потенциал у данной разработки, поскольку в свободной продаже аналогичных устройств не представлено», — отметили в холдинге.

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