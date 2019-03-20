В России разрабатывают ускоритель, увеличивающий производительность компьютера в 10 раз
Опытный образец будет создан в течение двух лет, пообещали в холдинге «Росэлектроника».
Опытный образец будет создан в течение двух лет, пообещали в холдинге «Росэлектроника».
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Специалисты концерна «Созвездие» и бойцы научной роты военного технополиса «Эра» работают над созданием устройства, позволяющего увеличивать мощность компьютеров в десять раз. Об этом ТАСС рассказали в понедельник в
«Концерн “Созвездие” разрабатывает аппаратный ускоритель, способный увеличивать производительность сервера в
Как пояснили в «Росэлектронике», устройство представляет собой стандартную карту расширения
Ускоритель можно будет перепрошивать под разные типы задач. Его использование позволит снизить расходы на создание вычислительной и коммуникационной инфраструктуры центров обработки данных, при этом максимально оперативно реагировать на новые требования и сервисы.
«Мы видим большой потенциал у данной разработки, поскольку в свободной продаже аналогичных устройств не представлено», — отметили в холдинге.