Названы самые странные объекты в космосе

Радиовсплески
В 2007 году ученые случайно зафиксировали странный радиосигнал из космоса. Он длился всего несколько миллисекунд. В 2013 году было зафиксировано еще четыре загадочных сигнала. С 2016 года ученые ведут уже специальные наблюдения, чтобы поймать загадочные сигналы, названные быстрыми радиовсплесками, и разгадать их причину.
Единой научной гипотезы образования быстрых радиовсплесков пока не существует. По мнению одних ученых, это земной сигнал, такой же, как и перитоны, которые не давали ученым покоя больше 17 лет. Спустя все эти годы выяснилось, что источником помех были не инопланетяне, а микроволновые печи, в которых сотрудники обсерватории разогревали еду.
Другие ученые считают, что источник быстрых радиовсплесков — внегалактический. Сигналы могли появиться из-за слияния нейтронных звезд, гибели черной дыры или другого экзотического события. Но чаще всего звучат версии, что быстрые радиовсплески излучаются некоторыми звёздами в Млечном Пути.
«Ядерная паста»
Ученые считают, что после гибели звезды из ее остатков под действием гравитации формируется специфическая материя из ультраплотных нейтронов. Эту гипотетическую материю назвали «ядерной пастой». Она может оказаться самым крепким материалом во Вселенной. Физики смоделировали процесс ее образования на компьютере, но все еще стремятся найти реальные доказательства существования этой суперматерии.
У Хаумеи есть кольца
Хаумеа — карликовая планета Солнечной системы в поясе Койпера, который находится за Нептуном. Это самое быстровращающееся тело Солнечной системы. В 2017 году астрономы сделали необычное открытие: оказалось, у Хаумеи есть не только два спутника, но и кольца, почти как у Сатурна. Их радиус составляет примерно 2287 км, с шириной примерно в 70 км.
Спутник спутника
Ученые неоднократно поднимали вопрос, могут ли существовать спутники не только у планет, но и у самих спутников? Астрономы считают, что это вполне возможно, хотя ни одного примера «спутника спутника» они пока не нашли.
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Самая странная звезда
Звезда Табби в созвездии Лебедя озадачила ученых загадочным умением менять светимость. Время от времени космическая обсерватория Kepler фиксировала падение светимости звезды на 22%.
Аномалию пытались объяснить неполадками телескопа, но с ним все оказалось в порядке. Появились даже версии о сверхразвитых внеземных цивилизациях, которые могли бы использовать энергию звезды, тем самым влияя на ее светимость.
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В конце концов астрономы сравнили изменение интенсивности свечения в разных длинах волн и выяснили, что в инфракрасном спектре звезда изменяет интенсивность гораздо меньше, чем в видимом или ультрафиолетовом. Это означает, что звезда окружена аномальным кольцом пыли, которое и вызывает «потемнение».
Странный Гиперион
Спутник Сатурна Гиперион имеет странную вытянутую форму, несферическую орбиту и поверхность, похожую на губку. Но это не главные его странности. Когда зонд «Кассини» в 2005 году пролетел мимо спутника, выяснилось, что поверхность Гипериона электрически заряжена. Он постоянно выпускает в космос потоки негативно заряженных электронов.
Доисторический нейтрино
22 сентября 2017 года Землю пронзило нейтрино высокой энергии. Тонкий поток нейтрино высоких энергий из космоса ударяется о Землю постоянно, но этот был особенным. Астрофизикам удалось установить его происхождение. Оказалось, что ему 4 миллиарда лет. Частица прилетела из далекой галактики, окружающей сверхмассивную черную дыру.
«Ископаемая» галактика
В 2016 году астрономы обнаружили странную галактику DGSAT I. У нее необычно низкое содержание железа относительно магния, из-за чего ее прозвали «анемичной». Она относится к классу ультрадиффузных галактик: по размерам такие галактики могут быть такими же большими, как Млечный Путь, но при этом звезд в них будет в тысячи раз меньше. Из-за низкой светимости такие галактики очень трудно зарегистрировать.
В отличие от других подобных галактик, DGSAT I «спряталась» в далеком уголке космоса, в котором у нее почти нет «соседей». Как считают ученые, DGSAT I сформировалась раньше многих других галактик, в самом начале возникновения Вселенной.