«Мускулистая» обезьяна из финского зоопарка стала новым мемом

34-летний финн по имени Сантери Оксане, гуляя по зоопарку Коркеассари в Хельсинки, увидел очень странную обезьяну. По словам мужчины, она была очень большой и мускулистой и казалась в несколько раз больше своих сородичей.

Обезьяну-бодибилдера Сантери сфотографировал и опубликовал в Twitter, где она моментально стала звездой. Помимо накачанного тела, у самки бледного саки еще и очень выразительный суровый взгляд.

Пользователи Сети уже окрестили ее Buff Monkey (Обезьяна-бык) и сделали новым мемом, с помощью которого можно показать недовольство происходящим. Или просто запугать противника.

Кстати, как пояснили сотрудники зоопарка, эту обезьяну зовут Беа и, на самом деле, она не такая уж мускулистая. Просто, когда у нее плохое настроение, она распушивает шерсть, из-за чего и выглядит огромной.

Екатерина Гура