Insanely muscular monkey spotted in Finland https://t.co/inoSgruQn9 pic.twitter.com/dBBWXZ6ogc— New York Post (@nypost) 15 марта 2019 г.
«Мускулистая» обезьяна из финского зоопарка стала новым мемом
Ее мышцы и суровый взгляд будет трудно забыть.
Ее мышцы и суровый взгляд будет трудно забыть.
34-летний финн по имени Сантери Оксане, гуляя по зоопарку Коркеассари в Хельсинки, увидел очень странную обезьяну. По словам мужчины, она была очень большой и мускулистой и казалась в несколько раз больше своих сородичей.
Пользователи Сети уже окрестили ее Buff Monkey (Обезьяна-бык) и сделали новым мемом, с помощью которого можно показать недовольство происходящим. Или просто запугать противника.
Кстати, как пояснили сотрудники зоопарка, эту обезьяну зовут Беа и, на самом деле, она не такая уж мускулистая. Просто, когда у нее плохое настроение, она распушивает шерсть,
Екатерина Гура