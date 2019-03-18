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13:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Мускулистая» обезьяна из финского зоопарка стала новым мемом

Ее мышцы и суровый взгляд будет трудно забыть.

34-летний финн по имени Сантери Оксане, гуляя по зоопарку Коркеассари в Хельсинки, увидел очень странную обезьяну. По словам мужчины, она была очень большой и мускулистой и казалась в несколько раз больше своих сородичей.

Обезьяну-бодибилдера Сантери сфотографировал и опубликовал в Twitter, где она моментально стала звездой. Помимо накачанного тела, у самки бледного саки еще и очень выразительный суровый взгляд.

Пользователи Сети уже окрестили ее Buff Monkey (Обезьяна-бык) и сделали новым мемом, с помощью которого можно показать недовольство происходящим. Или просто запугать противника.

У этой обезьяны такая же энергетика, как у моего брата на фото в его школьном альбоме.
Я думаю, мы все знаем, как это закончится (кадр из фильма “Планета обезьян”)
Сначала я сломаю банан, а потом - тебя.
Я не могу спать уже несколько недель, потому что, когда закрываю глаза, вижу этот обезьяний взгляд.

Кстати, как пояснили сотрудники зоопарка, эту обезьяну зовут Беа и, на самом деле, она не такая уж мускулистая. Просто, когда у нее плохое настроение, она распушивает шерсть, из-за чего и выглядит огромной.

Екатерина Гура

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