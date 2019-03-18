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14:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как и зачем пересаживают кораллы в Красном море (видео)

Специалисты начали «операцию» по очистке пляжа в Эйлате.

В течение 50 лет 300-метровый пляж в Эйлате был закрыт для туристов и отдан в пользование израильской трубопроводной компании Эйлат-Ашкелон. Но полгода назад сюда снова начали пускать отдыхающих, а местные власти приказали очистить пляж и море в этом районе от промышленных отходов.

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Но сделать это оказалось непросто. За 50 лет, проведенных без человека, морская жизнь здесь стала очень бурной — появились новые виды рыб, а все дно заросло удивительными кораллами.

Теперь аквалангистам предстоит нелегкая задача — аккуратно отсоединить кораллы от промышленных отходов, в которые они вросли, и переместить этих морских обитателей на новое место. А затем уже очистить от мусора и само Красное море.

Екатерина Гура

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