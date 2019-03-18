Как и зачем пересаживают кораллы в Красном море (видео)

В течение 50 лет 300-метровый пляж в Эйлате был закрыт для туристов и отдан в пользование израильской трубопроводной компании Эйлат-Ашкелон. Но полгода назад сюда снова начали пускать отдыхающих, а местные власти приказали очистить пляж и море в этом районе от промышленных отходов.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/1bc341f6-7a70-421c-b264-7adc433ac3d2" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1302838" target="_blank">В Красном море начали пересаживать кораллы</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Но сделать это оказалось непросто. За 50 лет, проведенных без человека, морская жизнь здесь стала очень бурной — появились новые виды рыб, а все дно заросло удивительными кораллами.

Теперь аквалангистам предстоит нелегкая задача — аккуратно отсоединить кораллы от промышленных отходов, в которые они вросли, и переместить этих морских обитателей на новое место. А затем уже очистить от мусора и само Красное море.

Екатерина Гура