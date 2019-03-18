Как и зачем пересаживают кораллы в Красном море (видео)
Специалисты начали «операцию» по очистке пляжа в Эйлате.
Специалисты начали «операцию» по очистке пляжа в Эйлате.
В течение 50 лет 300-метровый пляж в Эйлате был закрыт для туристов и отдан в пользование израильской трубопроводной компании
Но сделать это оказалось непросто. За 50 лет, проведенных без человека, морская жизнь здесь стала очень бурной — появились новые виды рыб, а все дно заросло удивительными кораллами.
Теперь аквалангистам предстоит нелегкая задача — аккуратно отсоединить кораллы от промышленных отходов, в которые они вросли, и переместить этих морских обитателей на новое место. А затем уже очистить от мусора и само Красное море.
Екатерина Гура