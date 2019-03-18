Little Big выпустили романтическую версию клипа Skibidi (видео)

В видео появляется влюбленная пара. Девушка поет на сиреневой кровати с балдахином, парень носится с шаблонной алой розой и разъезжает на белом коне. Музыканты также исполнили новый танец.

Первый клип на песню Skibidi вышел в октябре 2018 года и сразу стал вирусным. Пользователи соцсетей запустили Skibidi Challenge. Повторять танец из клипа стали буквально все: от школьников до Ивана Урганта и хоккеистов «Спартака». Вскоре челлендж охватил и англоязычных пользователей Сети.