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14:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Little Big выпустили романтическую версию клипа Skibidi (видео)

В кадре — розы и «принц» на белом коне.

Питерская группа Little Big выпустила новую, «романтическую» версию клипа Skibidi.

В видео появляется влюбленная пара. Девушка поет на сиреневой кровати с балдахином, парень носится с шаблонной алой розой и разъезжает на белом коне. Музыканты также исполнили новый танец.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первый клип на песню Skibidi вышел в октябре 2018 года и сразу стал вирусным. Пользователи соцсетей запустили Skibidi Challenge. Повторять танец из клипа стали буквально все: от школьников до Ивана Урганта и хоккеистов «Спартака». Вскоре челлендж охватил и англоязычных пользователей Сети.

Анна Лысенко

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