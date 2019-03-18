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14:41 (мск), источник: BBC News Русская служба

У берегов Камчатки в декабре взорвался метеорит. Сила взрыва достигла 173 килотонн

Неподалеку от побережья Камчатки в декабре произошел крупный взрыв метеорита, сообщает НАСА.

Взрыв был вторым по величине за последние 30 лет, и уступает лишь взрыву метеорита над Челябинском шесть лет назад. Взрыв не сразу заметили, так как он произошел над Беринговым морем.

Мощность взрыва была в 10 раз больше, чем у атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Линдли Джонсон, специалист НАСА по защите Земли от внеземных объектов, сказал в интервью Би-би-си, что взрывы такого масштаба случаются лишь два-три раза за 100 лет.

Что известно о взрыве?

18 декабря, примерно в полдень по местному времени, метеорит пробился в атмосферу Земли со скоростью 32 километра в секунду, на крутой траектории в семь градусов.

Метеорит, размером в несколько метров, взорвался в 25,6 км над поверхностью Земли, с энергией удара в 173 килотонны.

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«Энергия взрыва достигла 40% энергии взрыва над Челябинском, но так как это произошло над Беринговым морем, в новости этот момент не попал», — говорит Келли Фаст, специалист НАСА по околоземным объектам.

По ее словам, тот факт, что большая часть Земли покрыта водой, защищает человечество от таких взрывов.

Взрыв метеорита был замечен военными спутниками. НАСА получила информацию об этом от ВВС США.

Линдли Джонсон говорит, что взрыв произошел вблизи маршрутов многих международных авиакомпаний, летающих между Азией и Северной Америкой. Сейчас исследователи пытаются узнать, видел ли взрыв метеорита кто-то из пилотов.

Что делать?

В 2005 году конгресс США распорядился, что к 2020 году НАСА должна обнаружить не менее 90% астероидов размером 140 метров и больше, находящихся на орбите, близкой к Земле. Подобные небесные тела называются «беспаспортными проблемами», так как если они упадут на Землю, их взрыв затронет целые регионы.

НАСА разрабатывает специальный спутник для поиска околоземных объектов в космосе | Источник: NASA

Ученые, однако, считают, что им понадобится еще 30 лет для того, чтобы выполнить это указание конгресса.

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Обычно после обнаружения летящего в сторону Земли околоземного объекта НАСА точно устанавливает его траекторию и часто может предсказать, на какую часть Земли он упадет.

Например, в июне 2018 года обсерватория в штате Аризона обнаружила 3-метровый объект, названный 2018 LA, за восемь часов до того, как тот достиг Земли. НАСА изучила его орбиту и пришла к выводу, что он упадет на юге Африки.

Именно над Ботсваной был замечен огненный шар в небе, а затем на Земле были найдены осколки метеорита.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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