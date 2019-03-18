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16:00 (мск), источник: ТАСС

Путин 19 марта примет победителей конкурса «Лидеры России»

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 19 марта встретится с победителями конкурса «Лидеры России», финальный этап которого завершился 17 марта в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: Пресс-служба Президента России

Основная задача конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей со всей страны, обладающих высоким управленческим потенциалом и уровнем мотивации.

Финалистам вручаются гранты на повышение квалификации. Также они имеют уникальную возможность получить наставника из числа высших должностных лиц субъектов РФ, руководителей крупных компаний и общественных организаций, представителей руководства администрации президента РФ, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, напомнили в Кремле.

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