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16:06 (мск), источник: Esquire

Болгарские полицейские разгоняли митинг с помощью слезоточивого газа. Но что-то пошло не так

Стражи правопорядка не учли направление ветра и в итоге применили слезоточивый газ против самих себя.

Во время разгона митинга в Софии болгарская полиция применила слезоточивый газ. Однако сотрудники правоохранительных органов не учли направление ветра и в итоге распылили вещество из газовых баллончиков на самих себя.

На ролике видно, как они одновременно отворачиваются от протестующей толпы и идут промывать глаза.

Местный житель, опубликовавший видео, отметил, что Болгария — мирная страна, где протесты крайне редко перерастают в стычки. По его словам, этим и объясняется неопытность полиции при использовании газа.

Митинг с участием сотни людей проходил 16 марта. Протестующие, недовольные размахом коррупции, требовали референдума и смены всей политической системы. Акция поначалу проходила мирно, а потом участники попытались перекрыть движение.

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