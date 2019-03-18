Болгарские полицейские разгоняли митинг с помощью слезоточивого газа. Но что-то пошло не так
Стражи правопорядка не учли направление ветра и в итоге применили слезоточивый газ против самих себя.
Стражи правопорядка не учли направление ветра и в итоге применили слезоточивый газ против самих себя.
Во время разгона митинга в Софии болгарская полиция применила слезоточивый газ. Однако сотрудники правоохранительных органов не учли направление ветра и в итоге распылили вещество из газовых баллончиков на самих себя.
На ролике видно, как они одновременно отворачиваются от протестующей толпы и идут промывать глаза.
Местный житель, опубликовавший видео, отметил, что Болгария — мирная страна, где протесты крайне редко перерастают в стычки. По его словам, этим и объясняется неопытность полиции при использовании газа.
Митинг с участием сотни людей проходил 16 марта. Протестующие, недовольные размахом коррупции, требовали референдума и смены всей политической системы. Акция поначалу проходила мирно, а потом участники попытались перекрыть движение.