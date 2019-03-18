Как выглядит цветочная улица в Испании (фото)
Самое яркое место в городе.
Самое яркое место в городе.
Город Кордова на юге Испании — очень известное и популярное туристическое место. Но он славится не только своей богатой историей и архитектурой, но и удивительными пейзажами.
Одной из главных достопримечательностей Кордовы является Цветочная улица, расположенная в старинном арабском квартале.
Свое название эта улочка получила не случайно — она вся украшена растениями и цветами. Они растут в кадках вдоль дороги, стоят на подоконниках и развешаны в горшках на стенах домов вплоть до самой крыши. Особенно тут любят розы, герань, гортензии и гвоздики.
Весной, в период цветения, Цветочная улица становится не только яркой и разноцветной, но и благоухающей.
Кстати, с конца апреля и по конец мая в Кордове устраивается конкурс на самый красиво украшенный дворик, и тогда все желающие, купив специальный билет, могут заглянуть еще и в гости к местным жителям.
Екатерина Гура