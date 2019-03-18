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16:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит цветочная улица в Испании (фото)

Самое яркое место в городе.

Город Кордова на юге Испании — очень известное и популярное туристическое место. Но он славится не только своей богатой историей и архитектурой, но и удивительными пейзажами.

Одной из главных достопримечательностей Кордовы является Цветочная улица, расположенная в старинном арабском квартале.

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Свое название эта улочка получила не случайно — она вся украшена растениями и цветами. Они растут в кадках вдоль дороги, стоят на подоконниках и развешаны в горшках на стенах домов вплоть до самой крыши. Особенно тут любят розы, герань, гортензии и гвоздики.

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Весной, в период цветения, Цветочная улица становится не только яркой и разноцветной, но и благоухающей.

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Кстати, с конца апреля и по конец мая в Кордове устраивается конкурс на самый красиво украшенный дворик, и тогда все желающие, купив специальный билет, могут заглянуть еще и в гости к местным жителям.

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Екатерина Гура

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