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16:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Где находится один из самых опасных пляжей на планете

Несмотря на печальную славу, туристы обожают это место.

Живописный пляж Сиполите в Мексике давно снискал себе неоднозначную славу. Сиполите — это полтора километра белоснежного песка, чистого и теплого моря и красивой природы. Это место пользуется большой популярностью у любителей беззаботного отдыха: чаще всего тут можно встретить хиппи и нудистов, а веселье тут, кажется, не прекращается никогда.

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Несмотря на это, Сиполите известен и совсем по другой причине. Он признан одним из самых опасных пляжей в мире — и отнюдь не из-за отдыхающих.

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Название Сиполите означает «берег мертвых»: ежегодно тут тонут люди. Виной тому сильнейшие подводные течения, с которыми не в силах справиться даже опытные пловцы. Течения особенно опасны в летний период. По всему пляжу расставлены многочисленные таблички-предупреждения, а особо опасные территории ограждены лентами. Но даже присутствие таких знаков и спасателей не защищает людей от гибели.

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Здесь ежегодно погибают отдыхающие, но эта печальная статистика не мешает приезжать на пляж многочисленным туристам.

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Екатерина Гура

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