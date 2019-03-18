Где находится один из самых опасных пляжей на планете
Несмотря на печальную славу, туристы обожают это место.
Несмотря на печальную славу, туристы обожают это место.
Живописный пляж Сиполите в Мексике давно снискал себе неоднозначную славу. Сиполите — это полтора километра белоснежного песка, чистого и теплого моря и красивой природы. Это место пользуется большой популярностью у любителей беззаботного отдыха: чаще всего тут можно встретить хиппи и нудистов, а веселье тут, кажется, не прекращается никогда.
Несмотря на это, Сиполите известен и совсем по другой причине. Он признан одним из самых опасных пляжей в мире — и отнюдь не
Название Сиполите означает «берег мертвых»: ежегодно тут тонут люди. Виной тому сильнейшие подводные течения, с которыми не в силах справиться даже опытные пловцы. Течения особенно опасны в летний период. По всему пляжу расставлены многочисленные
Здесь ежегодно погибают отдыхающие, но эта печальная статистика не мешает приезжать на пляж многочисленным туристам.
Екатерина Гура
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