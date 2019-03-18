Япония не справляется с очисткой радиоактивных земель вокруг Фукусимы

Источник: AP 2019

С момента аварии на атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» прошло восемь лет. Тогда СМИ называли эту катастрофу «вторым Чернобылем», хотя дозы облучения и были значительно ниже. На «Фукусиме» удалось избежать пожара, а взрывы прогремели через сутки после самой аварии, когда население из прилегающей к АЭС зоны начали принудительно эвакуировать.

Однако теперь становится ясно: у Фукусимы с Чернобылем гораздо больше общего. По данным японского Гринписа, правительство островной страны намеренно занижает масштабы экологической катастрофы, подвергает неоправданному риску ликвидаторов и в целом замалчивает проблему.

Восемь лет назад

11 марта 2011 года произошло землетрясение магнитудой в девять единиц. Его эпицентр был в море, всего в 180 километрах от АЭС «Фукусима-1». В это время работали лишь три из шести реакторов станции, сразу после землетрясения автоматика отключила их. На этот момент все происходило в штатном режиме, сработали стандартные системы безопасности АЭС.

Но эпицентр подземного толчка оказался в море, и серия цунами не заставила себя долго ждать. Первая волна была небольшой — всего четыре метра, море как бы размялось перед ударом. Через несколько минут после первого станцию накрыло второе цунами — высотой 15 метров. Вода легко преодолела защитные сооружения и разрушила насосы системы охлаждения станции и резервные дизельные генераторы. АЭС осталась и без охлаждения, и без энергоснабжения.

Несмотря на отключение реакторов, без охлаждения ядерное топливо начало плавиться. Между отключением реакторов и их естественным охлаждением должно пройти довольно много времени, в течение которого надо постоянно отводить тепло. В итоге перегретый водород под давлением начал стравливаться из реактора и взорвался. Произошла утечка радиации.

Землетрясение, вызвавшее разрушение АЭС, назвали Великим восточным землетрясением. Из-за цунами и подземного толчка погибли 18,4 тысячи человек.

О смертях, связанных с аварией на станции, нет информации, по официальным данным, никто из работников станции и ликвидаторов пока не пострадал.

Загрязненную зону покинуло порядка 130 тысяч человек. Оператор и владелец АЭС «Фукусима-1» энергетическая корпорация Tokyo Electric Power выплачивает пострадавшим компенсации, уже выплачено больше пяти триллионов иен (почти три триллиона рублей).

Не зачет

Радиацию измеряют в разных единицах: в рентгенах, радах, греях, бэрах и зивертах. Каждая единица измерения отображает разные показатели. В случае изучения последствий для живого используют зиверты (Зв). Япония планирует к 2023 году довести в самых загрязненных районах вблизи АЭС уровень радиации до 0,23 мкЗв/ч. Это относительно безопасный уровень, по международным нормам должно быть около 0,10−0,16 мкЗв/ч.

Чтобы избавиться от радиации, японцы стали применять новую технологию — снимать верхний загрязненный слой почвы, паковать в огромные тюки и безопасно захоранивать. Изначально планировалось заложить их в новую прибрежную дамбу. Однако что-то пошло не так.

Согласно докладу Гринписа и свидетельствам ликвидаторов, тюки так и остались лежать невостребованными. Более того, рабочие, срезавшие почву, рассказывали журналистам Guardian, что работа была проведена крайне халатно.

Были времена, когда нам велели оставить загрязненный верхний слой почвы и просто удалить листья, чтобы мы могли сделать все по графику. Иногда мы смотрели друг на друга, словно говоря: Что, черт возьми, мы здесь делаем? Ликвидатор Минору Икеда Guardian

Также ликвидатор скептически относился к официальным заявлениям правительства о том, что для почву надежно захоронят:

Я не верю ни на минуту, что они смогут вывезти всю эту почву из Фукусимы. Правительство должно придумать план «Б».

Обори, населенный пункт всего в 20 км от Фукусимы, пострадал от аварии особенно сильно. Его и другие деревни по соседству должны заселить уже в 2023 году. Там уже проводили «очистку», в октябре 2018 года рабочие «срезали» верхние слои грунта.

Японский Гринпис замерил радиационный фон сразу после проведения работ. Среднее значение — 4,0 мкЗв/ч, максимальное — 24,3 мкЗв/ч. До катастрофы эти значения были в 300 раз ниже.

В Гринпис России нам рассказали, что особое внимание на загрязненных территориях надо уделять даже не жилым массивам, а лесам и сельхозугодьям. Радионуклиды перетекают туда вместе с водой и надолго задерживаются, например, в стволах деревьев. В таких местах не срежешь почву, растениям надо где-то жить, поэтому их просто оставляют. Японский Гринпис нашел в лесу у Обори фон от 10 до 33 мкЗв/ч. Зеленые считают, что эти места надо забросить минимум на 70 лет, это чуть больше двух периодов полураспада цезия-137, одного из основных радионуклидов Фукусимы.

«Все нормально»

Район Нами чуть дальше от АЭС, чем Обори, здесь уже отменили режим эвакуации. Официально здесь провели полную дезактивацию и формально поселение признали пригодным для жизни. Однако вернулось не больше 4% населения. И людей легко понять, ведь жить в радиоактивном поселке никому не хочется.

В Нами есть школа, и к ней было приковано особое внимание исследователей. К школе прилегает поле и небольшой лес, там радиационный фон составил 1,8−2,9 мкЗв/ч. Кандидат биологических наук, старший преподаватель факультета почвоведения МГУ Татьяна Парамонова подтвердила Daily Storm, что с таким уровнем фона нельзя жить.

Да, это очень много, нормальный уровень радиационного фона 0,10−0,16 мкЗв/час. По национальным и международным стандартам ореолы с таким радиационным загрязнением оконтуриваются до попадания в значение 0,3 мкЗв/час, так что тут превышение на 1−2 порядка. Татьяна Парамонова

Японские власти так спешили заселить опустевшие в 2011-м города, что очищали прилегающие к ним территории по «ускоренной технологии». Например, лесок в Нами «очистили» на расстояние в 20 метров от дороги. В японском Гринписе уверены, что при такой работе высока вероятность повторного загрязнения уже очищенных территорий. Ведь радионуклиды умеют мигрировать.

И так сойдет

Специальный докладчик ООН по правам человека Баскут Тунчак в своем докладе для Генеральной ассамблеи ООН рассказал о фактах нарушения прав человека в зоне АЭС. По его словам, японское правительство в 20 раз завысило ПДК по уровню радиации в загрязненных районах. Это было сделано для скорейшего возвращения «атомных переселенцев» и для экономии бюджетных средств — как на выплатах, так и на самой очистке.

«Вызывает разочарование тот факт, что Япония игнорирует рекомендацию 2017 года о правозащитном механизме ООН довести состояние зоны до того, что считалось приемлемой дозой радиации перед ядерной катастрофой», — заявил Тунчак.

Особую тревогу у представителя ООН вызывает то, что в зону рекомендуют вернуться молодым женщинам и детям, для которых радиация особенно опасна. Также он обвиняет правительство Японии в нарушениях прав женщин и детей.

В экономии средств дошло до абсурдного. Зачастую ликвидаторов набирают из числа людей с низких уровнем жизни и откровенных бомжей. Им не выдают должных средств защиты и не объясняют, как работать с опасными отходами. Некоторые ликвидаторы обвиняют своих работодателей и в ущемлении базовых прав работников:

Это можно сравнить с рабством. Как человек, который был там, на месте, я хочу, чтобы мир знал, что происходит. Я хочу призвать японское правительство уважать здоровье работников и прекратить посылать людей на эту опасную работу, а также оказывать надлежащую поддержку работникам.

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Также в докладе отмечается, что тюки со срезанной почвой никуда не увозят. Их просто прячут от посторонних глаз за ближайшим лесочком. Получается интересная картина: в точке, где провели уборку, фон резко снижается, зато рядом резко возрастает. Тюки не изолируют радиацию, а, значит, опасность сохраняется.

«Такие склады опасны в плане формирования повышенного радиационного фона местности, но на локальном участке складирования и вблизи него», — рассказала Daily Storm Татьяна Парамонова, радиоэколог из МГУ.