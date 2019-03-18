Лоза ответил Макаревичу на слова о фанатах, радующихся присоединению Крыма

Источник: РИА Новости

По его словам, глупо и неправильно обсуждать, чей Крым, поскольку пять лет назад 97% жителей полуострова сделали свой выбор.

«Я не согласен с мнением (Макаревича.— Прим. ред.), нельзя делить фанатов на “Крым наш” и “Крым не наш”. Крым — тех людей, которые там живут. Когда мои родственники в 1991 году голосовали на референдуме за Крым в составе Украины, я им сказал: “вам там жить”. Когда мои родственники в 2014 году голосовали за возвращение Крыма в состав России я им сказал: “ребята, это ваш выбор”».

Он добавил, что общался с крымчанами, которые рассказали, что не жалеют о выборе, сделанном в 2014 году.

«Все, разговор закончен. И Макаревич может кого угодно и как угодно делить», — заключил Лоза.

Крым вернулся в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума. Тогда большинство избирателей высказались за воссоединение с Россией. В выходные по всей стране широко отмечали эту дату.

Это не первый случай, когда Макаревич делает неоднозначное заявление.

Так, ранее лидер группы «Машина времени» признался, что считает идиотами 80% населения планеты, добавив, что это надо принять как данность.

При этом себя музыкант причислил к оставшимся 20 процентам. Позднее он пояснил, что использовал высказывание американского писателя Эдгара Аллана По.