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17:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник создает миниатюрные миры внутри старых часов

Кропотливая работа.

Греческому художнику-ювелиру Грегори Грозосу еще несколько лет назад в голову пришла интересная мысль. Он захотел создать нечто необычное — свой собственный сказочный мир, который бы легко помещался в кармане.

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Художник приобрел микроскоп и другие необходимые инструменты и принялся за дело. В итоге на свет появилась уникальная коллекция часов, колец и подвесок, внутри которых кипела жизнь маленьких человечков.

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Грегори признается, что на каждую работу у него уходит от нескольких дней до нескольких недель. А вдохновляют его сказки, классическое искусство, фэнтези и стимпанк.

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Кстати, похожие миниатюры, но внутри игольного ушка делает британец Уиллард Уиган, а его коллега из Австралии Кендалл Мюррей населяет крошечными людьми кошельки и карманные зеркала.

Екатерина Гура

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