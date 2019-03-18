Художник создает миниатюрные миры внутри старых часов
Кропотливая работа.
Кропотливая работа.
Греческому
Художник приобрел микроскоп и другие необходимые инструменты и принялся за дело. В итоге на свет появилась уникальная коллекция часов, колец и подвесок, внутри которых кипела жизнь маленьких человечков.
Грегори признается, что на каждую работу у него уходит от нескольких дней до нескольких недель. А вдохновляют его сказки, классическое искусство, фэнтези и стимпанк.
Кстати, похожие миниатюры, но внутри игольного ушка делает британец Уиллард Уиган, а его коллега из Австралии Кендалл Мюррей населяет крошечными людьми кошельки и карманные зеркала.
Екатерина Гура