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18:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Крошки со странностями: как выглядят лучшие «притворщики» среди насекомых

Горбатки — очень своеобразные насекомые из подотряда цикадовых, больше всего известные своей способностью притворяться чем угодно. Эти крошечные существа обитают во всем мире, кроме Антарктики. Существует 3200 видов горбаток, и почти все они — искусные мастера-притворщики.

Камуфляж этим насекомым жизненно необходим не только чтобы защитить себя, но и свое потомство. Ведь самки горбаток охраняют свой выводок, пока «дети» не повзрослеют и не улетят. Так делают далеко не все насекомые.

Как вертолет

Горбатка Bocydium имеют странную форму тела, немного напоминающую вертолет. Представители этого рода обитают в Африке, Северной и Южной Америке, Азии и Австралии. Они любят субтропический и тропический климат. В 1999 году ученые описали целых 14 видов «вертолетиков».

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Как осы

Горбатки Heteronotus имитируют муравьев, ос или пчел. Это достаточно крупные существа — они могут достигать 11 мм в длину. Приближаться к таким «грозным» хищникам другие насекомые опасаются.

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Как листик

Зеленая Alchisme grossa почти не заметна на ветках и листиках. А если хищник ее все же увидит, она отпугнет его шипами.

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Как помет

Горбатка Hypsoprora размером от 3 до 6 мм напоминает птичий помет, прилипший к листику. Вот уж точно кто не удостоится внимания других насекомых. Обитает это насекомое в Северной и Южной Америке. Всего известно 23 вида Hypsoprora.

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Как шип

Umbonia crassicornis имеет на спине вырост, похожий на колючку. Птицы так его и воспринимают и обходят насекомое стороной. Вырастает колючая красавица всего до 10 мм в длину.

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Анна Лысенко

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