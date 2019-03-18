Крошки со странностями: как выглядят лучшие «притворщики» среди насекомых
Горбатки — очень своеобразные насекомые из подотряда цикадовых, больше всего известные своей способностью притворяться
Горбатки — очень своеобразные насекомые из подотряда цикадовых, больше всего известные своей способностью притворяться
Камуфляж этим насекомым жизненно необходим не только чтобы защитить себя, но и свое потомство. Ведь самки горбаток охраняют свой выводок, пока «дети» не повзрослеют и не улетят. Так делают далеко не все насекомые.
Горбатка Bocydium имеют странную форму тела, немного напоминающую вертолет. Представители этого рода обитают в Африке, Северной и Южной Америке, Азии и Австралии. Они любят субтропический и тропический климат. В 1999 году ученые описали целых 14 видов «вертолетиков».
Горбатки Heteronotus имитируют муравьев, ос или пчел. Это достаточно крупные существа — они могут достигать 11 мм в длину. Приближаться к таким «грозным» хищникам другие насекомые опасаются.
Зеленая Alchisme grossa почти не заметна на ветках и листиках. А если хищник ее все же увидит, она отпугнет его шипами.
Горбатка Hypsoprora размером от 3 до 6 мм напоминает птичий помет, прилипший к листику. Вот уж точно кто не удостоится внимания других насекомых. Обитает это насекомое в Северной и Южной Америке. Всего известно 23 вида Hypsoprora.
Umbonia crassicornis имеет на спине вырост, похожий на колючку. Птицы так его и воспринимают и обходят насекомое стороной. Вырастает колючая красавица всего до 10 мм в длину.
Анна Лысенко
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