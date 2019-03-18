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20:24 (мск), источник: Lenta.Ru

В Антарктиде заметили неизвестное науке явление

Ученые Чикагского университета зафиксировали в Антарктиде ночные «льдотрясения» — сейсмические явления, чье точное происхождение пока остается неизвестным. Об этом сообщает издание Science Alert.

Источник: CC0/Free-Photos
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В течение австралийского летнего сезона (с ноября 2016 года по январь 2017 года) исследователи установили сейсмометры в двух разных местах на шельфовом леднике Мак-Мердо на расстоянии 20 километров друг от друга. Эти места были обозначены как «сухая» и «мокрая» станции в зависимости от характерных для них процессов таяния. В течение дня на «мокрой» станции воздействие солнечного света способствовало появлению луж из рыхлого поверхностного льда.

Оказалось, что каждую ночь в районе «мокрой» станции сейсмографы регистрируют сотни и тысячи толчков естественного происхождения и продолжительностью менее секунды. Исследователи впервые регистрируют «льдотрясения», демонстрирующие зависимость от времени суток и предположительно связанные с процессами таяния на шельфовом леднике.

Для объяснения явления ученые выдвинули гипотезу, согласно которой ночью лед, лежащий поверх талой воды, из-за похолодания начинает сжиматься, а вода снизу замерзает и расширяется.

Это деформирует верхний слой, который в конце концов ломается. Последующие наблюдения должны подтвердить или опровергнуть эту версию.

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