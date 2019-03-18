В Антарктиде заметили неизвестное науке явление

В течение австралийского летнего сезона (с ноября 2016 года по январь 2017 года) исследователи установили сейсмометры в двух разных местах на шельфовом леднике Мак-Мердо на расстоянии 20 километров друг от друга. Эти места были обозначены как «сухая» и «мокрая» станции в зависимости от характерных для них процессов таяния. В течение дня на «мокрой» станции воздействие солнечного света способствовало появлению луж из рыхлого поверхностного льда.