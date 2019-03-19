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11:13 (мск), источник: BBC News Русская служба

На дне Нила найден корабль древних египтян, описанный Геродотом

В заливе Абу-Кир, неподалеку от устья Нила, впервые обнаружен торговый корабль древних египтян, само существование которого историки столетиями подвергали сомнению.

Источник: CHRISTOPH GERIGK/FRANCK GODDIO/HILTI FOUNDATION

Первое упоминание судна оригинальной постройки, которое местные жители называли «барис», встречается еще в «Истории» Геродота, побывавшего в Египте в V веке до нашей эры.

Древнегреческий историк довольно подробно описал строение удивительного корабля, однако вещественных подтверждений его словам до последнего времени не было.

Правоту Геродота удалось доказать российскому египтологу Александру Белову. Он установил, что обнаруженное археологами древнее судно, возраст которого оценивается примерно в 2500 лет, и есть легендарный барис.

Монография россиянина «Корабль-17: барис из Тониса-Гераклиона» вышла в издательстве Оксфордского университета.

Деревянные кирпичи

Город Тонис, известный грекам как Гераклион (по легенде, именно там высадился Геракл), был основан около 2700 лет назад и пару столетий оставался крупнейшим портом и торговым центром Древнего Египта.

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Однако на сушу медленно наступало море, и примерно к концу VIII века город затопило окончательно.

Сейчас Тонис расположен на дне залива Абу-Кир, примерно в 2,5 км от берега, и скрыт 10-метровой толщей воды. Его руины обнаружили лишь в самом конце XX века, и большая их часть не исследована до сих пор.

Известно, что в период расцвета Ираклиона, около 450 г. до н.э., его посетил древнегреческий историк Геродот, подробно описавший город в своей книге.

Там, в частности, описывается и торговый корабль под названием «барис» с парусами из папируса, очень удививший «отца истории» своим необычным строением. Судно было словно сложено из длинных деревянных «кирпичей», скрепленных медными гвоздями.

Когда таким образом построят остов корабля, то поверх кладут поперечные балки. Ребер вовсе не делают, а пазы законопачивают папирусом.
Древнегреческий историк

Весьма необычной была и система управления: «На судне делается только один руль, который проходит насквозь через киль […]. Такие суда могут ходить вверх по реке лишь при сильном попутном ветре; их буксируют вдоль берега».

Дальше Геродот подробно описывает механизм движения корабля и уточняет: «Таких судов у египтян очень много, и некоторые из них грузоподъемностью во много тысяч талантов». (Прим: талант — около 26 кг, цитаты «Истории» — в переводе Г. Стратановского).

Один из таких кораблей и был обнаружен два с половиной тысячелетия спустя в затонувшем порту в ходе подводных археологических исследований.

Достоверный источник

Учитывая столь почтенный возраст — судно было построено между 664 и 332 гг. до н.э., — оно весьма неплохо сохранилось: уцелело почти 70% корпуса.

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В общей сложности у побережья были найдены останки более чем 60 кораблей, но именно этот — номер 17 — привлек особенное внимание Александра Белова из Центра египтологических исследований РАН.

Остов судна напомнил ему дом, сложенный из деревянных кирпичей. А через отверстие в киле проходил толстый руль.

Белов регулярно ездит исследовать Ираклион с самого открытия затерянного города в 1999 году. Вновь и вновь возвращаясь к находке и исследуя новые детали, он все больше убеждался в том, что «Корабль-17» — это описанный Геродотом барис, только чуть крупнее — его длина примерно 28 м.

Пословный анализ текста и анализ всех фрагментов корпуса показали почти стопроцентное соответствие структуры судна древнегреческому описанию. А это не только означает, что мы нашли пропавший барис, но и позволяет утверждать, что Геродот довольно точно описывал то, что увидел своими глазами.

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