Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Россиянам «доплатят» по 30 тыс. рублей за установку ГБО
Ирина Пегова показала, как ее дочь выглядела в детстве
Мелания Трамп в белоснежном пальто посетила церковную службу
В Петербурге в коммуналке нашли уникальную вековую роспись
Как московские продавцы реагируют на оплату монетами В соцсетях жалуются, что в магазинах перестали принимать мелочь
Первый муж Началовой отреагировал на смерть певицы
Умер бывший муж Лолиты
Подопечный Началовой выиграл шоу «Один в один» в день ее смерти
Шпица с сыном, Курцын с женой на премьере мультфильма
Юлия Абдулова хочет забрать дочь Началовой к себе - СМИ
Раскрыта судьба 12-летней дочери умершей Началовой
Джонни Депп собрал 87 видео с избивающей его Эмбер Херд
Мелания Трамп в белоснежном пальто посетила церковную службу
Поклонники напали на Дубцову из-за поста о Началовой - СМИ
Отец Началовой раскрыл подробности похорон певицы
Что стало с первыми элитными домами для новых русских
Как сносят пятиэтажку по программе реновации: фото
Фоторепортажи
10В Ханое завершился саммит США-КНДР
8Нападение на мечети в Новой Зеландии
22:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Хирург впервые провел операцию на мозге по телефону

В Китае впервые провели операцию на человеческом мозге, во время которой хирург находился за три тысячи километров от пациента. Об этом пишет информационный портал China Global Television Network.

Источник: cgtn.com/

В субботу, 16 марта, в китайском городе Санья Линг Жипей подключился к экранам, установленным в операционной палате больного. Благодаря специальным устройствам он установил в мозг неназванного пациента имплантат для глубокой стимуляции органа — чип, используемый для определения состояния пациента с болезнью Паркинсона.

Операция длилась около трех часов. Жипей управлял процессами «в режиме реального времени», используя интернет на мобильном телефоне.
Читайте также
Жидкие яйца из бутылки. Как привычный продукт будет выглядеть в будущем

«Сеть 5G позволила избежать зависаний изображения или задержки от дистанционного управления, проявляющейся при работе с 4G», — заявил хирург.

После операции пациент быстро пришел в себя и сообщил хирургу, что чувствует себя хорошо.

Болезнь Паркинсона — медленно прогрессирующее неврологическое заболевание, вызванное разрушением и гибелью нейронов. Чип, вживленный в орган пациента, позволяет контролировать и подавлять негативные симптомы болезни.

В начале марта сообщалось о докторе, который предпочел объявить больному о его скорой смерти через видеосвязь. Мужчина страдал от хронической обструктивной болезни легких и с трудом дышал. «К сожалению, лечение уже не поможет», — заявил доктор, добавив, что может дать пациенту морфий.

 Россияне затравили шестиклассницу за письмо Путину
Известное лекарство для сердца признали опасным для сердца
Британия заявила, что никогда не признает присоединение Крыма
Адмирал рассказал о зарплатах на подводной лодке
Лоза ответил Макаревичу, осудившему фанатов за позицию по Крыму
Российский боец ММА сломал ногу и продержался весь поединок
Ученые заметили в Антарктиде неизвестное науке явление
«Врата ада» сняли с дрона (видео)
Ученый выяснил, почему отломаны носы у египетских статуй
Спорт
Медаль для Загитовой, топ-6 для Медведевой: прогнозы на ЧМ Обстоятельства складываются таким образом, что с большой долей вероятности в Сайтаме у нас не будет ни одного золота
Hi-Tech
Можно ли узнать, кому принадлежал ваш номер мобильного телефона раньше? Что говорит закон?
Авто
Nissan рассказал, как изменился «Кашкай» (и назвал новые цены) Пресс-служба японской марки подробно рассказала, какие новшества стали доступны для модели-бестселлера
Кино
Подопечный Началовой выиграл шоу «Один в один» в день ее смерти Запись финала программы вышла в эфир 16 марта
Недвижимость
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Дети
Дочка Алсу исполнила песню Началовой и произвела фурор Микелла опубликовала архивное видео, на котором ей пять лет
Леди
Сестры Михалковы в новом имидже стали копиями Аллы Пугачевой Анна и Надежда приняли участие в модной фотосессии.
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь