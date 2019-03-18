Хирург впервые провел операцию на мозге по телефону
В Китае впервые провели операцию на человеческом мозге, во время которой хирург находился за три тысячи километров от пациента. Об этом пишет информационный портал China Global Television Network.
В Китае впервые провели операцию на человеческом мозге, во время которой хирург находился за три тысячи километров от пациента. Об этом пишет информационный портал China Global Television Network.
В субботу, 16 марта, в китайском городе Санья Линг Жипей подключился к экранам, установленным в операционной палате больного. Благодаря специальным устройствам он установил в мозг неназванного пациента имплантат для глубокой стимуляции органа — чип, используемый для определения состояния пациента с болезнью Паркинсона.
«Сеть 5G позволила избежать зависаний изображения или задержки от дистанционного управления, проявляющейся при работе с 4G», — заявил хирург.
После операции пациент быстро пришел в себя и сообщил хирургу, что чувствует себя хорошо.
Болезнь Паркинсона — медленно прогрессирующее неврологическое заболевание, вызванное разрушением и гибелью нейронов. Чип, вживленный в орган пациента, позволяет контролировать и подавлять негативные симптомы болезни.
В начале марта сообщалось о докторе, который предпочел объявить больному о его скорой смерти через видеосвязь. Мужчина страдал от хронической обструктивной болезни легких и с трудом дышал. «К сожалению, лечение уже не поможет», — заявил доктор, добавив, что может дать пациенту морфий.