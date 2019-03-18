Хирург впервые провел операцию на мозге по телефону

Источник: cgtn.com/

В субботу, 16 марта, в китайском городе Санья Линг Жипей подключился к экранам, установленным в операционной палате больного. Благодаря специальным устройствам он установил в мозг неназванного пациента имплантат для глубокой стимуляции органа — чип, используемый для определения состояния пациента с болезнью Паркинсона.

Операция длилась около трех часов. Жипей управлял процессами «в режиме реального времени», используя интернет на мобильном телефоне.

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«Сеть 5G позволила избежать зависаний изображения или задержки от дистанционного управления, проявляющейся при работе с 4G», — заявил хирург.

После операции пациент быстро пришел в себя и сообщил хирургу, что чувствует себя хорошо.

Болезнь Паркинсона — медленно прогрессирующее неврологическое заболевание, вызванное разрушением и гибелью нейронов. Чип, вживленный в орган пациента, позволяет контролировать и подавлять негативные симптомы болезни.