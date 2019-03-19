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01:16 (мск), источник: ТАСС

СМИ: манифест Брейвика продавался в интернет-магазине

ТАСС, 18 марта — По информации телеканала NRK, 1500-страничный манифест террориста стоил около €100.

Праворадикальный манифест, написанный норвежским террористом Андерсом Брейвиком, некоторое время назад можно было приобрести в интернет-магазине. Об этом сообщила в понедельник телекомпания NRK.

Брейвик до совершения теракта в 2011 году выложил в Интернете 1500-страничный манифест, в котором изложил свои взгляды.

Согласно его воззрениям, Норвегия и весь западный мир находятся в состоянии войны с мусульманами, а европейцы, которые «слишком мягко» относятся к иммиграции, являются предателями.

Как уточнила телекомпания, манифест в трех частях продавался в интернет-магазине Adlibris по цене почти 1000 норвежских крон (порядка €100) с сентября 2018 года. Магазин удалил его после того, как с ним связались журналисты.

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«Мы удаляем эти книги теперь, когда узнали, что они были выставлены на продажу», — сказал в понедельник телекомпании директор по продажам Adlibris в Скандинавии Сакари Луовио. По его словам, всего на сайте магазина находятся порядка 15 млн книг, поэтому контролировать содержание каждой из них руководство Adlibris не может. На сайт манифест Брейвика попал через онлайн-сервис, позволяющий всем желающим публиковать и продавать собственные книги в сети.

В прошедшие выходные интернет-магазин Amazon также удалил манифест Брейвика после обращений британских политиков и активистов.

22 июля 2011 года праворадикал Брейвик привел в действие мощное взрывное устройство у одного из правительственных зданий в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек и несколько сотен получили ранения. В тот же день он открыл огонь по участникам слета молодежного крыла социал-демократической Рабочей партии, находившимся на острове Утёйа, убив 69 и ранив 66 человек, в основном подростков. Сейчас террорист отбывает 21-летнее тюремное заключение, которое может продлеваться неограниченное число раз, если заключенный, по мнению властей, продолжает представлять опасность для общества.

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