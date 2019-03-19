СМИ: манифест Брейвика продавался в интернет-магазине
ТАСС, 18 марта — По информации телеканала NRK, 1500-страничный манифест террориста стоил около €100.
ТАСС, 18 марта — По информации телеканала NRK, 1500-страничный манифест террориста стоил около €100.
Праворадикальный манифест, написанный норвежским террористом Андерсом Брейвиком, некоторое время назад можно было приобрести в
Брейвик до совершения теракта в 2011 году выложил в Интернете 1500-страничный манифест, в котором изложил свои взгляды.
Как уточнила телекомпания, манифест в трех частях продавался в
«Мы удаляем эти книги теперь, когда узнали, что они были выставлены на продажу», — сказал в понедельник телекомпании директор по продажам Adlibris в Скандинавии Сакари Луовио. По его словам, всего на сайте магазина находятся порядка 15 млн книг, поэтому контролировать содержание каждой из них руководство Adlibris не может. На сайт манифест Брейвика попал через
В прошедшие выходные
22 июля 2011 года праворадикал Брейвик привел в действие мощное взрывное устройство у одного из правительственных зданий в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек и несколько сотен получили ранения. В тот же день он открыл огонь по участникам слета молодежного крыла