НАСА купит у Роскосмоса два дополнительных места в ракетах «Союз» для астронавтов
Москва. 18 марта. INTERFAX.RU — Это страховочный шаг на случай проблем с Crew Dragon.
Москва. 18 марта. INTERFAX.RU — Это страховочный шаг на случай проблем с Crew Dragon.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) предусмотрело в бюджете на 2020 год покупку двух мест в российских космических кораблях «Союз» для доставки на Международную космическую станцию (МКС) американских астронавтов.
«НАСА также рассматривает возможность заключения контракта с Роскосмосом на (приобретение — ИФ) двух дополнительных мест в “Союзе” и сопутствующие услуги: одно осенью 2019 года, другое весной 2020 года», — говорится в бюджете на 2020 год, опубликованном на сайте НАСА.
В документе отмечается, что этот шаг является страховочной мерой в случае проблем, которые могут возникнуть в ходе испытательных полетов Crew Dragon частной американской компанииSpaceX.
«Отсутствие американских астронавтов привело бы МКС в неработоспособное состояние», — говорится в документе.
Ранее Crew Dragon совершила успешный испытательный полет на МКС. Как сообщалось, Crew Dragon был выведен на орбиту 2 марта