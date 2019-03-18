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22:10 (мск), источник: Интерфакс

НАСА купит у Роскосмоса два дополнительных места в ракетах «Союз» для астронавтов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU — Это страховочный шаг на случай проблем с Crew Dragon.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) предусмотрело в бюджете на 2020 год покупку двух мест в российских космических кораблях «Союз» для доставки на Международную космическую станцию (МКС) американских астронавтов.

«НАСА также рассматривает возможность заключения контракта с Роскосмосом на (приобретение — ИФ) двух дополнительных мест в “Союзе” и сопутствующие услуги: одно осенью 2019 года, другое весной 2020 года», — говорится в бюджете на 2020 год, опубликованном на сайте НАСА.

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В документе отмечается, что этот шаг является страховочной мерой в случае проблем, которые могут возникнуть в ходе испытательных полетов Crew Dragon частной американской компанииSpaceX.

«Отсутствие американских астронавтов привело бы МКС в неработоспособное состояние», — говорится в документе.

Ранее Crew Dragon совершила успешный испытательный полет на МКС. Как сообщалось, Crew Dragon был выведен на орбиту 2 марта ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с исторического стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида), с которого на Луну запускались американские «Аполлоны» с астронавтами на борту. С космической станцией корабль состыковался самостоятельно в автономном режиме 3 марта. 8 марта спускаемая капсула Crew Dragon успешно приводнилась в Атлантике.

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