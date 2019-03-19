Главу Warner Bros. Кевина Цудзихару уволили из-за сексуального скандала

Источник: AP 2019

В начале марта американский журнал Hollywood Reporter опубликовал статью, в которой утверждалось, что господин Цудзихара помогал получать роли актрисе Шарлотте Кирк, с которой у него была сексуальная связь.

Hollywood Reporter ссылался при этом на оказавшуюся в его распоряжении переписку нескольких человек, в том числе Шарлотты Кирк с Кевином Цудзихарой. Вскоре после публикации этой статьи медиакорпорация WarnerMedia (до 2018 года называлась Time Warner), в которую входит Warner Bros., сообщила о начале внутреннего расследования этой ситуации.

В понедельник, 18 марта, генеральный директор WarnerMedia Джон Стэнки объявил об увольнении господина Цудзихары.

В интересах WarnerMedia, Warner Bros., наших сотрудников и партнеров, чтобы Кевин ушел с поста председателя совета директоров и генерального директора Warner Bros.", — заявил господин Стэнки. Он пока не назвал преемника господина Цудзихары на этом посту.