Людоеды на реабилитации. Почему дикие звери нападают на туристов

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Почему индийский тигр опаснее российского, сколько весит толстокожий вегетарианец-убийца и можно ли выжить после укуса дракона — в материале РИА Новости.

Большие кошки: люди как корм

Видео резвящихся тигрят, львят, маленьких леопардов обычно вызывает умиление, но, вырастая, эти звери «играют» уже по-взрослому. Встретить внушительных представителей семейства кошачьих можно во многих странах, а в Африке львы и леопарды вместе со слонами, буйволами и носорогами входят в Большую пятерку зверей, привлекающих на континент путешественников.

«У нас был турист, который очень хотел снимать львов. Во время сафари он выскочил из машины в тот момент, когда львы дрались, — рассказывает РИА Новости представитель компании, специализирующейся на африканских сафари. — Он пострадал, но успел добежать до машины. Получил очень глубокую царапину от когтей льва, пришлось делать операцию».

Самые опасные большие кошки — это тигры. Они нападают на людей чаще других представителей семейства кошачьих. СМИ сообщали, что в одной деревне в Индии тигры за год убили 22 человека. «В России тигры достаточно миролюбивы, а в Индии тигры-людоеды — обычное дело, они воспринимают людей как пищу, как кормовой объект», — объясняет Владимир Кревер, старший советник программы по биоразнообразию WWF России.

Но тигры-людоеды есть и в России. Их не уничтожают, а направляют на реабилитацию.

Тигры занесены в Международную Красную книгу. В нападениях виноват сам человек: вырубают леса, уменьшается кормовая база. Нужно охранять не только тигров, но и места их обитания. Эдуард Круглов директор центра реабилитации диких животных “Утес”

С 1991-го, по его словам, на реабилитации побывало 20 тигров, и три из них подозревались в людоедстве.

Медведи: всеядный «помойщик» против конкурента

В конце прошлого года в Канаде на женщину и ее десятимесячную дочь напал медведь гризли. Они отдыхали в домике на территории Юкон у озера Эйнарсон и вышли на прогулку. Обе погибли. Зверя застрелили.

В России понаблюдать за медведями ездят в основном на Камчатку, но косолапые могут прийти в гости в туристический лагерь во многих регионах страны. «Медведь — зверь всеядный и в значительной степени “помойщик”. Запах пищевых отходов его всегда привлекает. Много нападений, в том числе и смертельных, вызвано тем, что рядом с турлагерем люди устраивают помойку. Или в нарушение всех правил берут с собой в палатку какую-нибудь пахнущую еду, — сетует Владимир Кревер. — Медведь лезет в палатку, встречает человека и воспринимает его как конкурента, претендующего на добычу».

Наиболее опасен белый медведь. «У нас это крупнейший хищник, он вполне способен целенаправленно пытаться убить человека, — продолжает Владимир Кревер. — Невооруженный турист перед ним беззащитен, тут нужно хорошее ружье». Каждый круизный лайнер, прибывающий на архипелаг Шпицберген, сопровождает охрана для защиты от медведей.

Слоны, крокодилы, бегемоты: вегетарианцы-убийцы против хищников

Туристы слонов любят, катаются на них в Таиланде, Индии и других азиатских странах. Однако инциденты случаются — как с прирученными, так и с дикими животными.

Новость Слоны не поделили дорогу с автобусом

В феврале в Таиланде два итальянских туриста и погонщик пострадали, когда катались на слоне в провинции Пханг Нга. Животное внезапно пришло в бешенство. По одной из версий — из-за брошенной в него банки пива, запах которого привел слона в ярость.

В Индии возле Тигриного заповедника имени Корбетта слон накинулся на автомобиль с туристами и перевернул его. Люди сумели убежать. «Животные нападают на транспортное средство, если в нем есть еда», — пояснил сотрудник лесного департамента.

А в Зимбабве осенью прошлого года слон растоптал туристку из Германии. Во время сафари группа встретилась со стадом слонов, люди вышли из машины, начали фотографировать, слоны неожиданно побежали на путешественников, и одна из участниц сафари погибла.

Новость В Южной Африке сняли на видео схватку крокодила со стадом бегемотов

Очень опасны бегемоты и гиппопотамы. Взрослый бегемот весит до 4,5 тонны. Такой способен не только затоптать, но и загрызть. В августе прошлого года в Кении бегемот до смерти искусал туриста из Тайваня при попытке сделать фото с близкого расстояния.

Бегемоты — вегетарианцы, но довольно агрессивные. Если почувствуют угрозу, справятся и с крокодилом. В Сети широко разошлось видео, где бегемоты спасают из пасти земноводного хищника антилопу.

Крокодилы, как и тигры, относятся к человеку как к пище. На острове Рамри в Бирме во время Второй мировой войны крокодилы растерзали до пятисот японских солдат, отступавших под натиском англичан в болотистой местности.

Драконы: это была бы нелепая смерть

Африканские буйволы весят полтонны, у них острые рога и склонность нападать первыми. Комодских варанов, обитающих на нескольких островах Индонезии, называют драконами.

Укус варана в 95 процентах случаев смертелен. Я отвлеклась и не услышала, что рейнджеры мне что-то кричат, пока один не подбежал и не дернул меня за руку. Оказывается, в нескольких метрах за моей спиной был варан и явно направлялся в мою сторону. Это была бы дурацкая смерть, — вспоминает туристка, участница исследования о самых опасных странах.

В национальном парке Комодо у рейнджеров есть длинные палки, раздвоенные на конце, чтобы зафиксировать голову животного в случае агрессии. «Иногда это срабатывает, иногда — нет. Вот почему мне приходилось несколько раз залезать на дерево», — признается рейнджер Рамли. Несмотря на кажущуюся медлительность, комодские вараны очень проворные.

Маленькая мышка тоже опасна

«Опасность для человека может представлять не только медведь или тигр, но и миленькая лисичка, и даже мышка, — подчеркивает Владимир Кремер. — Многие животные — переносчики смертельно опасных болезней».

При встрече с диким животным правила просты: не выходить из машины, не пытаться убежать (зверь все равно быстрее), не поворачиваться спиной. Рекомендуют также смотреть в глаза, вести себя спокойно, уверенно, постараться показаться больше, чем есть (например, поднять на палке шапку).

Во время сафари безопасность обеспечивает гид, рейнджер. Он четко знает, как подъехать к животному, в каком оно состоянии и настроении, когда можно приблизиться, когда нельзя.