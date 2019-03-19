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09:52 (мск), источник: РИА Новости

Ученые рассказали, как победить хроническую усталость

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Альфия Еникеева. От синдрома хронической усталости (СХУ) в мире страдают около 17 миллионов человек.

Источник: Annie Spratt/CC0

По оценкам специалистов, еще у стольких же заболевание не диагностировано. Симптомы — постоянный упадок сил, головные боли, бессонница, частые мышечные спазмы. Впрочем, к словосочетанию «хроническая усталость» многие специалисты до сих пор относятся скептически, считая это скорее психологической проблемой.

РИА новости разбирается, какова причина СХУ и как от него избавиться.

Усталость — это болезнь

В 2017 году биологи из Медицинской школы Стэнфордского университета анализировали образцы крови более пятисот человек. Часть добровольцев были здоровы, а у почти двухсот был диагностирован синдром хронической усталости — болезнь, в физиологическую причину которой специалисты долгое время не верили.

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Главный ее симптом — беспричинная и непроходящая усталость, снижающая работоспособность практически вдвое. Кроме того, пациенты жалуются на головную боль, ухудшение памяти, бессонницу, тошноту и многое другое. Из-за разнообразия симптомов болезнь довольно трудно диагностировать.

Ученые из Стэнфорда, сравнивая показатели крови больных и здоровых людей, пытались найти параметры, по которым легче выявлять это заболевание. И хотя маркеров, специфичных для синдрома, обнаружить не удалось, исследователи обратили внимание на странную зависимость. Чем сильнее была выражена болезнь, тем выше в крови была концентрация 17 белков, связанных с развитием воспалительных реакций. Это подтверждало гипотезу, что причина внешних проявлений синдрома — в воспалении и нарушении работы иммунитета.

Часть обнаруженных молекул оказалась связана и с другими процессами в организме. К примеру, белок лептин, управляющий чувством насыщения и чаще встречающийся у женщин, и гормон TGF-b, ответственный за рост и деление клеток.

Повышенная концентрация и того и другого вещества, как считают авторы работы, объясняет, почему синдром хронической усталости встречается в основном среди женщин и почему его носители чаще становятся жертвами различных форм рака лимфатической ткани.

Слишком активный иммунитет

Развитие синдрома хронической усталости может быть связано не просто с нарушениями в работе иммунной системы, а с ее гиперактивностью, которая, вероятно, обусловлена генетическими факторами, уточняют британские и немецкие исследователи.

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Ученые тестировали препарат интерферон альфа (IFN-α) на пациентах, страдающих гепатитом С. Это вещество провоцирует усиленную реакцию иммунитета, как при заражении серьезной инфекцией. Через полгода они обратили внимание, что у 18 добровольцев появились первые симптомы синдрома хронической усталости. Анализы крови показали повышенный уровень цитоксинов — тех самых белков, которые за год до этого ученые из Стэнфорда связали с появлением СХУ.

Правда, сопоставление показателей иммунной системы полусотни здоровых добровольцев и 54 людей с диагнозом «синдром хронической усталости» значимых различий не выявило. Авторы работы предполагают, что эти различия могут быть заметны только в течение определенного промежутка времени после иммунного ответа.

Гормональная неустойчивость

Нидерландские и испанские эндокринологи считают, что синдром хронической усталости связан не с нарушениями в работе иммунной системы, а с дефицитом йода и проблемами щитовидной железы.

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Ученые обратили внимание на то, что усталость, плохое зрение и многие другие симптомы СХУ характерны и для еще одной болезни — гипотиреоза, недостатка гормонов щитовидки. Сравнив образцы крови здоровых людей и тех, кто страдает от хронической усталости, исследователи обнаружили у последних пониженные уровни двух главных гормонов щитовидной железы — Т3 и Т4. При этом у испытуемых с СХУ также отмечались высокие доли тиротропина, гормона мозга, обычно заставляющего организм производить большие количества этих сигнальных молекул.

Авторы работы предполагают, что людям с СХУ должна помогать диета, состоящая из продуктов с высоким содержанием йода. В настоящее время они проверяют, поможет ли «йодный» рацион людям с хронической усталостью вернуться к нормальной жизни.

Упражнения от усталости

По мнению исследователей из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, победить синдром хронической усталости можно, если добавлять в рацион продукты, богатые витаминами группы В, магнием и L-карнитином. Так, известно, что бактерии из рода Alistipes, считающиеся одной из вероятных причин развития СХУ, нарушают выработку в организме витамина В6. А магний регулирует практически все процессы производства и потребления энергии в организме.

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Ученые из Лондонского университета королевы Марии выяснили, что наилучшее средство от хронической усталости — занятия спортом, только нагрузка должна быть умеренная. В течение трех месяцев медики наблюдали за здоровьем двух сотен добровольцев с диагнозом СХУ. Испытуемые, кроме медикаментозного лечения, ежедневно выполняли комплекс физических упражнений и к концу исследования чувствовали себя намного лучше, чем те, кто спортом не занимался.

К похожим выводам пришли и ученые из Королевского колледжа Лондона, проанализировавшие несколько десятков исследований, посвященных способам лечения СХУ. Наиболее эффективными оказались спортивные тренировки с постепенным увеличением нагрузки. При этом испытуемые чередовали физическую активность и отдых, что позволило выработать оптимальный режим жизни, способствующий выздоровлению.

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