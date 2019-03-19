Умер режиссер Марлен Хуциев

Народный артист СССР, режиссер Марлен Хуциев умер в возрасте 93 лет. Об этом ТАСС сообщил во вторник представитель Союза кинематографистов РФ.

По его словам, время и место похорон будет известно позднее. Прощание, по предварительным данным, состоится в Доме кино.