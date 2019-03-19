Умер режиссер Марлен Хуциев
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/ — Как сообщили в Союзе кинематографистов России, прощание, по предварительным данным, состоится в Доме кино.
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/ — Как сообщили в Союзе кинематографистов России, прощание, по предварительным данным, состоится в Доме кино.
Народный артист СССР, режиссер Марлен Хуциев умер в возрасте 93 лет. Об этом ТАСС сообщил во вторник представитель Союза кинематографистов РФ.
«Марлен Мартынович скончался сегодня в 07:00 утра», — рассказал собеседник агентства.
Марлен Хуциев был госпитализирован перед Новым годом вместе с супругой Ириной Соловьевой, режиссер отказывался ложиться в больницу без жены, волнуясь за ее самочувствие. Супруга режиссера умерла 4 января в реанимации.