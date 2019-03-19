Кинорежиссер Марлен Хуциев умер в Москве

Источник: РИА "Новости"

Два дня назад режиссер был доставлен в Боткинскую больницу в тяжелом состоянии, с желудочно-кишечным кровотечением.

В конце прошлого года Хуциев отказался ложиться в больницу без жены Ирины Соловьевой, их госпитализировали вдвоем и поместили в одну палату. 5 января стало известно о смерти Соловьевой.

В этом году должна была выйти картина Хуциева «Невечерняя», фильм, построенный как диалог двух писателей Антона Чехова и Льва Толстого.

Сам он рассказывал о фильме: «“Невечерняя” — необычная картина: она конструируется не вокруг сюжета, а на внутренних смыслах».

Марлен Хуциев родился 5 октября 1925 года в Грузии, закончил режиссерский факультет ВГИКа.

«Весна на Заречной улице» стала первым полнометражным фильмом режиссера, он снимал его в соавторстве со своим однокурсником Феликсом Миронером.

Фильм о любви школьной учительницы и сталевара стал лидером кинопроката, его посмотрели более 30 миллионов зрителей. В народ тут же ушла заглавная песня из фильма в исполнении Николая Рыбникова: «Когда весна придет, не знаю, придут дожди, сойдут снега, но ты мне, улица родная, и в непогоду дорога».

У фильма открытый и очень жизнеутверждающий финал. Герой Рыбникова Саша Савченко отвечает на вопрос экзаменационного билета, что такое многоточие: «Многоточие ставится в конце предложения или целого рассказа, когда он не закончен и многое ещё осталось впереди…» В последнем кадре фильма после слова «Конец» поставлено многоточие.

Умер Марлен Хуциев <iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-60620017&id=456241752&hash=7cb40cb41b0ec711" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. <iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=11871847&id=456239042&hash=f47065103ed2540b" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. <iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=80456920&id=166328962&hash=b6d74b586d6cdcf8" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. <iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=122824472&id=456239053&hash=00180dd86b9760a7" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. <iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-91639537&id=456239068&hash=dca2c394fb712efe" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Это очень важно, когда не зря»

Актер Сергей Шакуров и режиссер Марлен Хуциев во время съемок полнометражного фильма о Александре Пушкине. Пробы на главную роль, 1981 год. | Источник: РИА "Новости"

В 1962 году была снята «Застава Ильича», фильм трудной судьбы, сделанный на волне начинающейся оттепели и вызвавший неудовольствие самого Никиты Хрущева. Сценарий к фильму Хуциев писал вместе с Геннадием Шпаликовым.

На экраны фильм вышел через два года в урезанном виде и под другим названием: «Мне двадцать лет».

Стараниями цензуры из ленты были убраны непостановочные сцены выступлений поэтов-шестидесятников Беллы Ахмадулиной, Роберта Рождественского, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко и Булата Окуджавы на творческом вечере в Политехническом музее.

Премьера первоначального (авторского) варианта фильма состоялась только в 1988 году.

В интервью «Новой газете» Хуциев однажды сказал, что он «не боец, скорее — упрямец».

«Решение принимаю взвешенно, обдуманно, но, приняв, стою на своем. Истории создания моих картин были отнюдь не безоблачны. К примеру, «Мне двадцать лет», она же «Застава Ильича». Ее заставляли корежить. […] Позже пришло письмо от зрителя, который написал: «Зря вы так огорчаетесь. Получились две самостоятельные картины».

Я слышал о том, что многие люди любимой картиной называют «Был месяц май». Но другие говорят, что их любимая — «Июльский дождь», третьи — «Застава Ильича», четвертые — «Послесловие». Это дает мне понять, что я не зря существую на Земле, а это очень важно, когда не зря. Марлен Хуциев режиссер

Источник: РИА "Новости"

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