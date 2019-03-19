Кинорежиссер Марлен Хуциев умер в Москве
О его смерти сообщили в Союзе кинематографистов России. Известному режиссеру было 93 года.
О его смерти сообщили в Союзе кинематографистов России. Известному режиссеру было 93 года.
Два дня назад режиссер был доставлен в Боткинскую больницу в тяжелом состоянии, с
В конце прошлого года Хуциев отказался ложиться в больницу без жены Ирины Соловьевой, их госпитализировали вдвоем и поместили в одну палату. 5 января стало известно о смерти Соловьевой.
Сам он рассказывал о фильме: «“Невечерняя” — необычная картина: она конструируется не вокруг сюжета, а на внутренних смыслах».
Марлен Хуциев родился 5 октября 1925 года в Грузии, закончил режиссерский факультет ВГИКа.
Именно Хуциев снял фильмы, ставшие классикой советского кино — тонкие, мудрые, лиричные «Весна на Заречной улице», «Два Федора», «Застава Ильича», «Июльский дождь», «Послесловие», «Бесконечность».
«Весна на Заречной улице» стала первым полнометражным фильмом режиссера, он снимал его в соавторстве со своим однокурсником Феликсом Миронером.
Фильм о любви школьной учительницы и сталевара стал лидером кинопроката, его посмотрели более 30 миллионов зрителей. В народ тут же ушла заглавная песня из фильма в исполнении Николая Рыбникова: «Когда весна придет, не знаю, придут дожди, сойдут снега, но ты мне, улица родная, и в непогоду дорога».
У фильма открытый и очень жизнеутверждающий финал. Герой Рыбникова Саша Савченко отвечает на вопрос экзаменационного билета, что такое многоточие: «Многоточие ставится в конце предложения или целого рассказа, когда он не закончен и многое ещё осталось впереди…» В последнем кадре фильма после слова «Конец» поставлено многоточие.
В 1962 году была снята «Застава Ильича», фильм трудной судьбы, сделанный на волне начинающейся оттепели и вызвавший неудовольствие самого Никиты Хрущева. Сценарий к фильму Хуциев писал вместе с Геннадием Шпаликовым.
На экраны фильм вышел через два года в урезанном виде и под другим названием: «Мне двадцать лет».
Премьера первоначального (авторского) варианта фильма состоялась только в 1988 году.
В интервью «Новой газете» Хуциев однажды сказал, что он «не боец, скорее — упрямец».
«Решение принимаю взвешенно, обдуманно, но, приняв, стою на своем. Истории создания моих картин были отнюдь не безоблачны. К примеру, «Мне двадцать лет», она же «Застава Ильича». Ее заставляли корежить. […] Позже пришло письмо от зрителя, который написал: «Зря вы так огорчаетесь. Получились две самостоятельные картины».
Я слышал о том, что многие люди любимой картиной называют «Был месяц май». Но другие говорят, что их любимая — «Июльский дождь», третьи — «Застава Ильича», четвертые — «Послесловие». Это дает мне понять, что я не зря существую на Земле, а это очень важно, когда не зря.