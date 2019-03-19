Эксперт прокомментировал взрыв метеорита над Беринговым морем

Источник: NASA

Недалеко от побережья России, над Беринговым морем, специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) зафиксировали мощный взрыв метеорита. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные ведомства.

Взрыв в атмосфере в этом районе произошел в прошлом году, 18 декабря.

По оценке НАСА, он был в десять раз сильнее, чем взрыв атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.

Скорость метеорита составляла 32 км/с, а диаметр — несколько метров.

Взрыв был зафиксирован американскими военными спутниками в 25,6 километра над поверхностью Земли. Метеор падал под углом в семь градусов, взрыв спровоцировало трение о плотные слои атмосферы.

По словам специалиста НАСА Линдли Джонсона, огненный шар взорвался недалеко от воздушного коридора, которым следуют пассажирские самолеты, поэтому исследователи направили в авиакомпании запросы на предмет того, видели ли пилоты это явление.

С начала века это был второй по величине подобный взрыв — после падения метеорита в Челябинской области в 2013 году.

Как рассказал профессор Уральского федерального университета, член Комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский в эфире радио Sputnik, такие события происходят довольно часто.

«Нынешний взрыв метеорита — самый мощный со времен челябинского события, он составил 30−40 процентов по мощности от того взрыва. С момента «Челябинска» прошло шесть лет.

С периодичностью лет в десять тела такого размера — до десяти метров — вторгаются в атмосферу. Но если говорить о россиянах, то опасаться нам, думаю, в ближайшее время особо не стоит, потому что Земля большая.

Что касается конкретного падения, о котором только стало известно, то оно не было зафиксировано с российской стороны, а только со спутников, потому что произошло далеко от берега, над морем, к тому же погода была неблагоприятная для наблюдения — облачность", — сказал Виктор Гроховский.

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15 февраля 2013 года в озеро Чебаркуль упал метеорит, свидетелями его прохождения в небе в виде огненной вспышки стали жители Челябинской области и близлежащих регионов.