Эксперт прокомментировал взрыв метеорита над Беринговым морем

Недалеко от побережья России, над Беринговым морем, специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) зафиксировали мощный взрыв метеорита. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные ведомства.
Взрыв в атмосфере в этом районе произошел в прошлом году, 18 декабря.
По оценке НАСА, он был в десять раз сильнее, чем взрыв атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.
Скорость метеорита составляла 32 км/с, а диаметр — несколько метров.
Взрыв был зафиксирован американскими военными спутниками в 25,6 километра над поверхностью Земли. Метеор падал под углом в семь градусов, взрыв спровоцировало трение о плотные слои атмосферы.
По словам специалиста НАСА Линдли Джонсона, огненный шар взорвался недалеко от воздушного коридора, которым следуют пассажирские самолеты, поэтому исследователи направили в авиакомпании запросы на предмет того, видели ли пилоты это явление.
С начала века это был второй по величине подобный взрыв — после падения метеорита в Челябинской области в 2013 году.
Как рассказал профессор Уральского федерального университета, член Комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский в эфире радио Sputnik, такие события происходят довольно часто.
«Нынешний взрыв метеорита — самый мощный со времен челябинского события, он составил 30−40 процентов по мощности от того взрыва. С момента «Челябинска» прошло шесть лет.
С периодичностью лет в десять тела такого размера — до десяти метров — вторгаются в атмосферу. Но если говорить о россиянах, то опасаться нам, думаю, в ближайшее время особо не стоит, потому что Земля большая.
Что касается конкретного падения, о котором только стало известно, то оно не было зафиксировано с российской стороны, а только со спутников, потому что произошло далеко от берега, над морем, к тому же погода была неблагоприятная для наблюдения — облачность", — сказал Виктор Гроховский.
15 февраля 2013 года в озеро Чебаркуль упал метеорит, свидетелями его прохождения в небе в виде огненной вспышки стали жители Челябинской области и близлежащих регионов.
Метеорит со сверхзвуковой скоростью и яркой вспышкой света пролетел в 09.22 по местному времени (07.22 мск). После этого наблюдался толчок магнитудой 4,0 примерно в километре к юго-западу от областного центра. На Земле это событие было зафиксировано как мощный взрыв. Ударная волна от метеорита, впоследствии получившего наименование «Челябинск», нанесла повреждения зданиям, выбив множество стекол. Пострадали свыше 1,6 тысячи человек.