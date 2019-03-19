Японцам запретят бить детей ради дисциплины
Японский кабинет министров одобрил поправки к закону о защите детей. Об этом сообщает The Japan Times.
Японский кабинет министров одобрил поправки к закону о защите детей. Об этом сообщает The Japan Times.
Нововведение должно предотвратить серьезные нарушения в обращении с детьми ради обеспечения дисциплины, пишет газета. В частности, речь идет о запрете родителям, опекунам и сотрудникам социальных служб применять физическую силу к детям в наказание за проступки.
Ожидается, что большинство поправок вступят в силу к 1 апреля. Их начали обсуждать после того, как широкую огласку получило дело 10-летней Мии Курихары. В феврале девочку нашли мертвой в ванной собственного дома в городе Тибе, после того, как власти отказались рассматривать дело о жалобах ребенка на жестокое обращение. Предположительно, ее убил отец.
В Японии воспитание детей характеризуется вербальным и психологическим воздействием на ребенка. Японских детей иногда называют одними из самых капризных, потому что в большинстве случаев жестких запретов родители им не предъявляют. Дисциплине, умению существовать в коллективе и подчиняться правилам их учат, как только они попадают в школу.