Японцам запретят бить детей ради дисциплины

Источник: AFP 2019

Нововведение должно предотвратить серьезные нарушения в обращении с детьми ради обеспечения дисциплины, пишет газета. В частности, речь идет о запрете родителям, опекунам и сотрудникам социальных служб применять физическую силу к детям в наказание за проступки.

Кроме того, сотрудники служб соцзащиты, которые занимаются детьми, будут работать отдельно от тех, кто имеет дело с родителями или опекунами.

Ожидается, что большинство поправок вступят в силу к 1 апреля. Их начали обсуждать после того, как широкую огласку получило дело 10-летней Мии Курихары. В феврале девочку нашли мертвой в ванной собственного дома в городе Тибе, после того, как власти отказались рассматривать дело о жалобах ребенка на жестокое обращение. Предположительно, ее убил отец.