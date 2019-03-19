Валерий Леонтьев как вызов советской эстраде. Какие заслуги певца остались в тени эпатажа
Александр Морсин — о самом ярком и раскованном артисте советской и российской эстрады, который сегодня отмечает свое 70-летие.
Александр Морсин — о самом ярком и раскованном артисте советской и российской эстрады, который сегодня отмечает свое 70-летие.
1985 год. Москва, осень, раннее утро. Между двух рядов высоченных новостроек стоит кудрявый стройный брюнет в подпоясанном светлом пальто и белых кроссовках. Он рассказывает историю «местного Челентано» — бедного, но талантливого подростка, поющего хиты «и наших, и заезжих звезд». Красавицы используют вундеркинда как магнитофон и везде берут с собой. В фонотеке юноши есть всё — от «Песняров» до Элвиса Пресли, нет только собственных песен. Но однажды, уверен мужчина, молодой певец обретет свой голос: «И споют ту песню словно в первый раз и король эстрады, и любой из вас».
Это — Валерий Леонтьев, он снимается в видеозарисовке на песню «Человек-магнитофон». У него белоснежная улыбка, подведенные брови и вздернутый подбородок. Он поет, не вынимая рук из карманов, и мелодично мычит себе под нос. В странной песне на стихи Андрея Вознесенского и музыку Раймонда Паулса есть, кроме прочих, неведомый «лесной Есенин», гудит синтезатор и звучит американский
Учитывая, что все происходит на фоне советских небоскребов, а артист явно держит в уме образ молодого Майкла Джексона, сложно отделаться от ощущения идеологической диверсии — как Леонтьева пропустила цензура, не укладывается в уме.
Впрочем, несколько раз к тому времени Леонтьева уже «закрывали». В конце 1970-х записи его выступлений снимали с «Новогодних огоньков», а концертные площадки Москвы не пускали его на сцену. До перестройки Леонтьева не жаловали высшие партийные чины и лично Сергей Лапин, бывший в те годы председателем Гостелерадио СССР.
Певец попал в опалу
Леонтьева не то чтобы прятали от советского телезрителя, но точно им не баловали. А если и пускали на экран, то в подчеркнуто игровом образе: как, скорее, артиста театра песни, нежели эстрады. Его естественный, как станет ясно позднее, внешний вид и манера держаться в кадре подавались как неестественные, как неотъемлемая часть исполняемой роли — клоуна или мима.
Так, в небольшой сценке с песней «Куда уехал цирк?» Леонтьев проворачивает тот же фокус, который за несколько лет до этого удался Алле Пугачевой с «Арлекино».
Одетый в обтягивающие серебристые брюки и женскую блузу с рукавами «летучая мышь» Леонтьев игриво танцевал в сапожках на каблуках, злобно смеялся и самозабвенно скоморошничал.
Маска безвольной марионетки раскрывала невиданные возможности и предупреждала критические нападки: раз на сцене не советский певец, а артист развлекательного жанра на грани вкуса, то и поделом, пусть вытворяет, что хочет.
Через пару лет ситуация изменилась. У Леонтьева был как минимум один всесоюзный хит — «Полет на дельтаплане». Но даже он поначалу вызывал подозрения: свободолюбивый дух песни, в которой лирический герой взмывает вверх и без труда уносится вдаль, смущал самых боязливых членов худсовета. Формально сентиментальная песня о первой любви виделась им крамольной критикой закрытых границ и таила призыв к эмиграции.
На пластинке, записанной с Раймондом Паулсом, у Леонтьева появилась
Тем не менее в середине 1980-х официальный статус Леонтьева вызывал вопросы. Певец, с одной стороны, старательно отрабатывал погонные метры патриотической песни, избегал вольностей и чурался социальной тематики. В массовом сознании Леонтьев ассоциировался с безобидным салонным пением и резвыми танцами. С другой стороны, спектр музыкальных интересов артиста был опасно широк: он мог превратить балладу Давида Тухманова в 12-минутный
Несмотря на всю благонадежность и умение играть по правилам, в Леонтьеве чувствовались своенравие и непокорность — чего стоил один только выбор костюмов. И даже когда он выходил в элегантной тройке, взгляд и павлинья грация преступно выдавали в нем бунтаря и обольстителя.
В эпохальном эфире «Музыкального ринга» 37-летний Леонтьев отбивался от нападок на молодежную музыку, признался в симпатии к
И всё это в максимально пестром и модном «прикиде», который зрители могли достать только в валютном магазине. Чтобы прийти в экстаз, поклонникам и ненавистникам хватило одного аксессуара: рукав ослепительной спортивной куртки Леонтьева был демонстративно заколот булавкой.
За пять лет, оставшихся до распада Советского Союза, национальный «бегун» Леонтьев собрал все мыслимые виражи. Сначала он отказался от исполнения шлягеров вроде «Дельтаплана» и целиком отдался подготовке
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Слушатели, привыкшие к вопросам, куда уехал цирк и кто виноват, что молодость ушла, остались наедине с вопросом «зачем стучишься, похоронка, в панельный дом».
Леонтьев высмеивал лозунги «властных дураков» и их «дремучих ртов», проходился по
К середине 1990-х годов Леонтьев, собравший первое в истории новой России грандиозное супершоу с лазерами, театральным светом, роскошными костюмами и самой дорогой танцевальной труппой, ушел в отрыв и — буквально — оторвался от российской земли. Следующие два альбома он записал в
Новаторские и отчетливо западные пластинки пришлись на родине Леонтьева не ко двору и не ко времени — из двух десятков свежих песен в народной памяти осел лишь «Казанова», который «вечный любовник и вечный злодей-сердцеед». На концертах певца чуть ли не на коленях просили исполнить «Светофор» и «Дельтаплан».
Через пару лет Леонтьев сдался. На смену канкану и «черным мессам» пришли благостные мотивы и ностальгия с глазами на мокром месте. «Милый друг, не скучай!», прощался певец то ли со
Сейчас, слившийся в коллективном портрете с первыми лицами советской и российской эстрады, мэтр и народный артист Валерий Леонтьев не выглядит первопроходцем и подстрекателем. Однако именно он — этот хваткий и эрудированный
Леонтьев раскрепостил отечественного певца, как никто другой. А вот с песней про дельтаплан, судя по ее востребованности в караоке, справился бы кто угодно.
Александр Морсин
Музыкальный критик