Валерий Леонтьев как вызов советской эстраде. Какие заслуги певца остались в тени эпатажа

Источник: РИА "Новости"

1985 год. Москва, осень, раннее утро. Между двух рядов высоченных новостроек стоит кудрявый стройный брюнет в подпоясанном светлом пальто и белых кроссовках. Он рассказывает историю «местного Челентано» — бедного, но талантливого подростка, поющего хиты «и наших, и заезжих звезд». Красавицы используют вундеркинда как магнитофон и везде берут с собой. В фонотеке юноши есть всё — от «Песняров» до Элвиса Пресли, нет только собственных песен. Но однажды, уверен мужчина, молодой певец обретет свой голос: «И споют ту песню словно в первый раз и король эстрады, и любой из вас».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/has8LBkrdUM?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Это — Валерий Леонтьев, он снимается в видеозарисовке на песню «Человек-магнитофон». У него белоснежная улыбка, подведенные брови и вздернутый подбородок. Он поет, не вынимая рук из карманов, и мелодично мычит себе под нос. В странной песне на стихи Андрея Вознесенского и музыку Раймонда Паулса есть, кроме прочих, неведомый «лесной Есенин», гудит синтезатор и звучит американский диско-фанк.

Учитывая, что все происходит на фоне советских небоскребов, а артист явно держит в уме образ молодого Майкла Джексона, сложно отделаться от ощущения идеологической диверсии — как Леонтьева пропустила цензура, не укладывается в уме.

Впрочем, несколько раз к тому времени Леонтьева уже «закрывали». В конце 1970-х записи его выступлений снимали с «Новогодних огоньков», а концертные площадки Москвы не пускали его на сцену. До перестройки Леонтьева не жаловали высшие партийные чины и лично Сергей Лапин, бывший в те годы председателем Гостелерадио СССР.

Певец попал в опалу из-за публикации в журнале Time: корреспондент американского издания, прибывший на международный фестиваль «Ереван-81», сравнил советского исполнителя с Миком Джаггером и Михаилом Барышниковым. Наряду с другими участниками фестиваля его хвалили за грув, уход от ханжества старших коллег и очевидную ориентацию на западную поп-музыку. Худшей характеристики нельзя было и придумать.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/mCICso7GA3E?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Леонтьева не то чтобы прятали от советского телезрителя, но точно им не баловали. А если и пускали на экран, то в подчеркнуто игровом образе: как, скорее, артиста театра песни, нежели эстрады. Его естественный, как станет ясно позднее, внешний вид и манера держаться в кадре подавались как неестественные, как неотъемлемая часть исполняемой роли — клоуна или мима.

Так, в небольшой сценке с песней «Куда уехал цирк?» Леонтьев проворачивает тот же фокус, который за несколько лет до этого удался Алле Пугачевой с «Арлекино».

Одетый в обтягивающие серебристые брюки и женскую блузу с рукавами «летучая мышь» Леонтьев игриво танцевал в сапожках на каблуках, злобно смеялся и самозабвенно скоморошничал.

Маска безвольной марионетки раскрывала невиданные возможности и предупреждала критические нападки: раз на сцене не советский певец, а артист развлекательного жанра на грани вкуса, то и поделом, пусть вытворяет, что хочет.

Первый всесоюзный хит

Через пару лет ситуация изменилась. У Леонтьева был как минимум один всесоюзный хит — «Полет на дельтаплане». Но даже он поначалу вызывал подозрения: свободолюбивый дух песни, в которой лирический герой взмывает вверх и без труда уносится вдаль, смущал самых боязливых членов худсовета. Формально сентиментальная песня о первой любви виделась им крамольной критикой закрытых границ и таила призыв к эмиграции.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bAxtrjDP2po?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На пластинке, записанной с Раймондом Паулсом, у Леонтьева появилась песня-талисман «Полюбите пианиста», та самая история «Человека-магнитофона», а главное — «Зеленый свет», она же «Светофор», о том, что все «бегут-бегут-бегут, а он горит». Еще один совместный с Паулсом хит «Исчезли солнечные дни» завершил становление советского канона Леонтьева. В следующие двадцать лет он был единственным популярным артистом, без которого не обходился ни один ежегодный гала-концерт «Песни года».

Своенравие и непокорность

Тем не менее в середине 1980-х официальный статус Леонтьева вызывал вопросы. Певец, с одной стороны, старательно отрабатывал погонные метры патриотической песни, избегал вольностей и чурался социальной тематики. В массовом сознании Леонтьев ассоциировался с безобидным салонным пением и резвыми танцами. С другой стороны, спектр музыкальных интересов артиста был опасно широк: он мог превратить балладу Давида Тухманова в 12-минутный арт-рок, дать чистого Марвина Гея и Стиви Уандера или спеть песню о Родине полушепотом.

Несмотря на всю благонадежность и умение играть по правилам, в Леонтьеве чувствовались своенравие и непокорность — чего стоил один только выбор костюмов. И даже когда он выходил в элегантной тройке, взгляд и павлинья грация преступно выдавали в нем бунтаря и обольстителя.

В эпохальном эфире «Музыкального ринга» 37-летний Леонтьев отбивался от нападок на молодежную музыку, признался в симпатии к брейк-дансу и выдал феноменально неоднозначную программу, полную контрастов. На глазах изумленной публики Леонтьев разыгрывал оперную мистерию на стихи Петрарки, неистово скакал под диско-шарами и тихо вальсировал под отголоски Пьяццоллы. А после перерыва как ни в чем не бывало рассуждал о звездных войнах и пел от имени старого цыганского барона.

И всё это в максимально пестром и модном «прикиде», который зрители могли достать только в валютном магазине. Чтобы прийти в экстаз, поклонникам и ненавистникам хватило одного аксессуара: рукав ослепительной спортивной куртки Леонтьева был демонстративно заколот булавкой.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/5ZSkHBOi62c?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

За пять лет, оставшихся до распада Советского Союза, национальный «бегун» Леонтьев собрал все мыслимые виражи. Сначала он отказался от исполнения шлягеров вроде «Дельтаплана» и целиком отдался подготовке рок-оперы «Джордано», где сыграл сразу три роли. Затем на два месяца уехал в Индию и, вернувшись, радикально изменил имидж и репертуар. Патентованный загорелый мавр-атлет с повадками суперзвезды никуда не делся, но теперь он будто смеялся над собой и своей способностью превращать все в афродизиак.

В какой-то момент Леонтьев даже заиграл нарочито плоский и язвительный рок-н-ролл. А перед этим огорошил публику горьким, как водка с хреном, «Афганским ветром» — жесткой отповедью в отношении операции Советской армии в Афганистане.

Слушатели, привыкшие к вопросам, куда уехал цирк и кто виноват, что молодость ушла, остались наедине с вопросом «зачем стучишься, похоронка, в панельный дом».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/GFtMNKeHwPY?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Леонтьев высмеивал лозунги «властных дураков» и их «дремучих ртов», проходился по коллегам-завистникам и даже бывшим авторам (в «Молитве» он прямым текстом просил Бога избавить его от «таких, как этот стих»). Удивительно, но все это по-прежнему шло вперемешку с исповедальной лирикой и сложными аранжировками музыки, собранной со всех уголков планеты.

Первое супершоу

К середине 1990-х годов Леонтьев, собравший первое в истории новой России грандиозное супершоу с лазерами, театральным светом, роскошными костюмами и самой дорогой танцевальной труппой, ушел в отрыв и — буквально — оторвался от российской земли. Следующие два альбома он записал в Лос-Анджелесе с родоначальником советского диско Юрием Чернавским, обосновавшимся в США.

Новаторские и отчетливо западные пластинки пришлись на родине Леонтьева не ко двору и не ко времени — из двух десятков свежих песен в народной памяти осел лишь «Казанова», который «вечный любовник и вечный злодей-сердцеед». На концертах певца чуть ли не на коленях просили исполнить «Светофор» и «Дельтаплан».

Через пару лет Леонтьев сдался. На смену канкану и «черным мессам» пришли благостные мотивы и ностальгия с глазами на мокром месте. «Милый друг, не скучай!», прощался певец то ли со спутником-зрителем, то ли с природным даром возбуждать не только интерес.

Сейчас, слившийся в коллективном портрете с первыми лицами советской и российской эстрады, мэтр и народный артист Валерий Леонтьев не выглядит первопроходцем и подстрекателем. Однако именно он — этот хваткий и эрудированный человек-магнитофон — вынес из дворцов культуры и областных филармоний дух официозной эстрады и подвел под ней черту. Страна Шульженко, Бернеса, Утесова, Зыкиной и Кристалинской осталась в прошлом.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/WE7lQZsEWTU?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Леонтьев раскрепостил отечественного певца, как никто другой. А вот с песней про дельтаплан, судя по ее востребованности в караоке, справился бы кто угодно.