Американский таблоид заплатил $200 тысяч за компромат на основателя Amazon. Утечку устроил брат его любовницы

Американский таблоид National Enquirer заплатил $200 тысяч за переписку основателя Amazon Джеффа Безоса и его возлюбленной, телеведущей Лорен Санчес, в которой в том числе содержались интимные фотографии . Компрометирующую информацию изданию передал брат Лорен Майкл Санчес, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Ранее о том, что источником утечки может быть именно Санчес, сообщал The Daily Best. После этой публикации Санчес в интервью The Washington Post (принадлежит Безосу) опровергал эту информацию. В разговоре с журналистом издания он предположил, что к сливу переписки могут быть причастны иностранные правительства, конкурирующие компании или Белый дом.