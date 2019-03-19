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12:23 (мск), источник: Esquire

Американский таблоид заплатил $200 тысяч за компромат на основателя Amazon. Утечку устроил брат его любовницы

Интимную переписку основателя Amazon Джеффа Безоса мог слить брат возлюбленной бизнесмена Майкл Санчес. По данным The Wall Street Journal, он получил за компромат $200 тысяч.

Источник: Reuters

Американский таблоид National Enquirer заплатил $200 тысяч за переписку основателя Amazon Джеффа Безоса и его возлюбленной, телеведущей Лорен Санчес, в которой в том числе содержались интимные фотографии. Компрометирующую информацию изданию передал брат Лорен Майкл Санчес, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Он начал сотрудничать с National Enquirer осенью прошлого года, когда таблоид уже начал прорабатывать отношения Безоса и Лорен Санчес, утверждают источники издания. Сам Майкл Санчес отказался комментировать свою причастность к публикации переписки миллиардера и своей сестры.

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Ранее о том, что источником утечки может быть именно Санчес, сообщал The Daily Best. После этой публикации Санчес в интервью The Washington Post (принадлежит Безосу) опровергал эту информацию. В разговоре с журналистом издания он предположил, что к сливу переписки могут быть причастны иностранные правительства, конкурирующие компании или Белый дом.

В феврале Джефф Безос обвинил National Enquirer в шантаже. По его словам, компания American Media (ей принадлежит издание) угрожала ему публикацией его обнаженных фотографий с кольцом на пальце, если он не прекратит расследование против таблоида. Основатель Amazon ранее нанял специалистов, которые пытаются выяснить, нет ли в материалах National Enquirer политической подоплеки.

В январе стало известно, что Безос разводится со своей женой Маккензи, с которой прожил в браке 25 лет.

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