Американский таблоид заплатил $200 тысяч за компромат на основателя Amazon. Утечку устроил брат его любовницы

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Американский таблоид National Enquirer заплатил $200 тысяч за переписку основателя Amazon Джеффа Безоса и его возлюбленной, телеведущей Лорен Санчес, в которой в том числе содержались интимные фотографии. Компрометирующую информацию изданию передал брат Лорен Майкл Санчес, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Он начал сотрудничать с National Enquirer осенью прошлого года, когда таблоид уже начал прорабатывать отношения Безоса и Лорен Санчес, утверждают источники издания. Сам Майкл Санчес отказался комментировать свою причастность к публикации переписки миллиардера и своей сестры.

Ранее о том, что источником утечки может быть именно Санчес, сообщал The Daily Best. После этой публикации Санчес в интервью The Washington Post (принадлежит Безосу) опровергал эту информацию. В разговоре с журналистом издания он предположил, что к сливу переписки могут быть причастны иностранные правительства, конкурирующие компании или Белый дом.

В феврале Джефф Безос обвинил National Enquirer в шантаже. По его словам, компания American Media (ей принадлежит издание) угрожала ему публикацией его обнаженных фотографий с кольцом на пальце, если он не прекратит расследование против таблоида. Основатель Amazon ранее нанял специалистов, которые пытаются выяснить, нет ли в материалах National Enquirer политической подоплеки.

В январе стало известно, что Безос разводится со своей женой Маккензи, с которой прожил в браке 25 лет.