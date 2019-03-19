Марианна Вертинская рассказала, каким был режиссер Хуциев

Хуциев умер 19 марта в Боткинской больнице, сообщил представитель Союза кинематографистов РФ.
«Это очень печальное событие, конечно. Это вообще первый режиссер, у которого я снималась, и такой длительный период проводили мы на съемочной площадке, он был удивительно поэтичный человек, удивительно атмосферный, так сказать, умел создать нужную атмосферу на съемочной площадке, таким методом работал, вводя людей, актеров в то состояние, которое ему было нужно. Это, конечно, очень грустно, что он ушел, но он прожил долгую, счастливую жизнь и был любим. У него замечательные фильмы. Я просто очень переживаю. Мои соболезнования его семье», — сказала Вертинская РИА Новости.
Марлен Хуциев — общепризнанный классик отечественного кино. Его работы были отмечены наградами многих международных и отечественных кинофестивалей. В 1965 году на Международном кинофестивале в Венеции его фильм «Застава Ильича» был отмечен Специальным призом жюри, а на МКФ европейского кино в Риме — «Золотой пластиной».
В 1970 году фильм Хуциева «Был месяц май» получил премию Интервидения, премию за режиссуру МТФ «Злата Прага» в Праге. Фильм «Бесконечность» стал обладателем приза им. Альфреда Бауэра на МКФ в Берлине (1992).