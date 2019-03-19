Марианна Вертинская рассказала, каким был режиссер Хуциев

«Это очень печальное событие, конечно. Это вообще первый режиссер, у которого я снималась, и такой длительный период проводили мы на съемочной площадке, он был удивительно поэтичный человек, удивительно атмосферный, так сказать, умел создать нужную атмосферу на съемочной площадке, таким методом работал, вводя людей, актеров в то состояние, которое ему было нужно. Это, конечно, очень грустно, что он ушел, но он прожил долгую, счастливую жизнь и был любим. У него замечательные фильмы. Я просто очень переживаю. Мои соболезнования его семье», — сказала Вертинская РИА Новости.