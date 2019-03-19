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10:42 (мск), источник: РИА Новости

Марианна Вертинская рассказала, каким был режиссер Хуциев

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российская актриса театра и кино Марианна Вертинская выразила свои соболезнования родным и близким в связи с кончиной режиссера Марлена Хуциева, отметив его удивительную поэтичность и умение создавать гармоничную атмосферу на съемочной площадке.

Источник: РИА Новости

Хуциев умер 19 марта в Боткинской больнице, сообщил представитель Союза кинематографистов РФ.

«Это очень печальное событие, конечно. Это вообще первый режиссер, у которого я снималась, и такой длительный период проводили мы на съемочной площадке, он был удивительно поэтичный человек, удивительно атмосферный, так сказать, умел создать нужную атмосферу на съемочной площадке, таким методом работал, вводя людей, актеров в то состояние, которое ему было нужно. Это, конечно, очень грустно, что он ушел, но он прожил долгую, счастливую жизнь и был любим. У него замечательные фильмы. Я просто очень переживаю. Мои соболезнования его семье», — сказала Вертинская РИА Новости.

Марлен Хуциев — общепризнанный классик отечественного кино. Его работы были отмечены наградами многих международных и отечественных кинофестивалей. В 1965 году на Международном кинофестивале в Венеции его фильм «Застава Ильича» был отмечен Специальным призом жюри, а на МКФ европейского кино в Риме — «Золотой пластиной».

В 1970 году фильм Хуциева «Был месяц май» получил премию Интервидения, премию за режиссуру МТФ «Злата Прага» в Праге. Фильм «Бесконечность» стал обладателем приза им. Альфреда Бауэра на МКФ в Берлине (1992).

Мастер и его картины: фильмы Хуциева сразу становились классикой
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09:57 (мск)© Ньюстюб
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