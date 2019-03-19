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11:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Чем известен Марлен Хуциев

19 марта в Боткинской больнице на 94-м году жизни скончался Марлен Хуциев. Подробности биографии режиссера и сценариста — в справке «Ъ».

Источник: Светлана Привалова / Коммерсантъ

Хуциев Марлен Мартынович родился 4 октября 1925 года в грузинском Тифлисе (ныне — Тбилиси) в семье коммуниста, заместителя наркома внутренней и внешней торговли СССР и актрисы из дворянской семьи. Учился в школе в Москве, но после того как его отец был репрессирован, в 1937 году вернулся в Тбилиси.

В середине 1940-х годов Марлен Хуциев работал ассистентом художника на Тбилисской киностудии, а в 1952 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, мастерскую Игоря Савченко. Его дипломной работой стал короткометражный фильм «Градостроители» (совместно с Феликсом Миронером).

С 1953 года работал ассистентом по дубляжу, вторым режиссером, затем режиссером на Одесской киностудии, с 1959 года — на киностудии имени Горького, с 1965 года являлся режиссером киностудии «Мосфильм».

В 1956 году вышел полнометражный режиссерский дебют Марлена Хуциева — фильм «Весна на Заречной улице», снятый в соавторстве с Феликом Миронером. В 1958 году первой самостоятельной картиной режиссера стала мелодрама «Два Федора».

В 1965 году вышел фильм режиссера «Мне двадцать лет» («Застава Ильича»), ставший одним из символов «оттепели». Марлен Хуциев также написал для него сценарий совместно с Геннадием Шпаликовым.

За два года до выхода фильма с его резкой критикой выступил первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, после чего в картину пришлось внести значительные поправки. Впоследствии во многих своих работах режиссер выступал также как автор сценария.

Всего Марлен Хуциев снял более десятка фильмов, среди наиболее известных — «Июльский дождь» (1966), «Был месяц май» (1970), «И все-таки я верю» (1974). Режиссер также снялся в нескольких фильмах («Гори, гори, моя звезда», «В день праздника») и поставил спектакль «Случай в Виши» в театре «Современник» (1967).

Новость
Кинорежиссер Марлен Хуциев умер в Москве

С 1968 по 1971 год Марлен Хуциев являлся художественным руководителем творческого объединения «Экран» на Центральном телевидении. С 1978 года преподавал во ВГИКе, а с 1987 года руководил там кафедрой режиссуры художественного фильма. С 1965 по 1986 год занимал должность секретаря правления Союза кинематографистов СССР. В 1998 году он возглавил Комитет по игровому кино Союза кинематографистов России.

В 1986 году Марлен Хуциев получил звание народного артиста СССР. Также был удостоен орденов Почета и Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней. За фильм «Застава Ильича» получил призы Венецианского кинофестиваля и фестиваля европейского кино в Риме. В 1999 году ему вручили специальный приз «Кинотавра» за выдающийся вклад в развитие российского кино, в 2002 году — «Лавровую ветвь». Также был удостоен премий «Триумф» (2004), «Ника» (2005), «Золотой леопард» Международного кинофестиваля в Локарно (2015).

19 декабря 2008 года Марлен Хуциев был избран председателем Союза кинематографистов России, однако в 2009 году суд отменил решение съезда союза. Последней работой режиссера стала драма «Невечерняя», чей выход запланирован на 2019 год.

Был женат на Ирине Соловьевой, скончавшейся в январе 2019 года в Москве. Их сын Игорь Хуциев также является режиссером.

Умер Марлен Хуциев
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